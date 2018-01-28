سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک در بابل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی دبیرخانه دائمی رباتیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی رباتیک Robonit در تاریخ ۱۶ الی ۱۸بهمن ماه ۱۳۹۶ در ۱۹ لیگ مسیریاب ویژه، مسیریاب رالی، مسیریاب دانش آموزی زیر ۱۸ سال، مسیریاب دانش آموزی زیر ۱۰ سال، جنگجو سنگین وزن، جنگجو سبک وزن ۲۵ کیلوگرم، جنگجو دانش آموزی ۸ کیلوگرم، جنگجو دانش آموزی ۳ کیلو گرم، پرنده دقتی و سرعتی، مین یاب دستی، زیردریایی، آتش نشان، رهیاب(حل ماز)، شناور هوشمند، هوش مصنوعی آزاد و Battlecode، فوتبالیست جونیور و همچنین نمایشگاه اختراعات و ابتکارات برگزار می شود.

هیئت رئیسه مسابقات در راستای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خود؛ نقطه نظراتی را در برگزاری هر کدام از لیگ‌ها و در هر دوره از مسابقات برای خود معین و مدون کرد که دستیابی به این اهداف از ضروریات برگزاری مسابقات است.

با توجه به برگزاری این دوره از مسابقات به صورت بین‌المللی؛ بیش از ۱۵ تیم خارجی از کشورهایی همچون روسیه، آلمان، کره جنوبی، ترکیه، تایلند و مالزی برای شرکت در آن اعلام آمادگی کرده اند.