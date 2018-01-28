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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۸

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی:

بجنورد نامزد پایتخت کتاب در کشور شد/ برگزاری جشنواره فیلم فجر

بجنورد نامزد پایتخت کتاب در کشور شد/ برگزاری جشنواره فیلم فجر

بجنورد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی از نامزدی بجنورد برای پایتخت کتاب در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرخنده ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی، بابیان اینکه برای چهارمین سال طرح پایتخت کتاب در کشور اجرا می‌شود، اظهار کرد: امسال ۱۵۰ شهر برای شرکت در این طرح برنامه‌های خود را به دبیرخانه مرکزی ارسال کرده‌اند که ۲۰ شهر به مرحله داروی راه یافتند.

فرخنده افزود: چنانچه بجنورد در داوری نهایی به‌عنوان پایتخت کتاب معرفی شود، اعتباری برای اجرای طرح‌ها مطرح‌شده تخصیص می‌یابد.

وی تصریح کرد: ۲۳ طرح در راستای ترویج فرهنگ مطالعه از سوی بجنورد اعلام‌شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی بیان کرد: تمامی مدیران کل مراکز استان‌هایی که نامزد پایتخت کتاب شده‌اند با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار خواهند کرد.

فرخنده مطرح کرد: طی سه سال گذشته بوشهر، اهواز و نیشابور به‌عنوان پایتخت کتاب در کشور معرفی‌شده بودند.

وی در ادامه به مجوز مراکز غیردولتی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه منابع دولتی درزمینهٔ فرهنگی نامحدود است ازاین‌رو به سمت برنامه‌های کیفی و اعطای مجوز به بخشی خصوصی گام برمی‌داریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی همچنین اظهار کرد: فرهنگ ارشاد خراسان شمالی جز ۱۳ استان برتر در امر واگذاری فعالیت‌های فرهنگی به بخش غیردولتی است.

فرخنده بابیان اینکه از معضل سینما در خراسان شمالی عبور کرده‌ایم، گفت: در حال حاضر تمامی مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌های خراسان شمالی به امکانات پخش فیلم تجهیز شده‌اند و تنها شهرستان راز و جرگلان و فاروج تا پایان امسال مجهز به پخش فیلم می‌شوند.

وی بابیان اینکه سرانه مصرف مردم خراسان شمالی در بخش تئاتر، سینما و موسیقی رضایت‌بخش است، اظهار کرد: علی‌رغم پایین بودن سرانه اقتصادی مردم استان اما به لحاظ فرهنگی استقبال خوبی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: خراسان شمالی به علت داشتن موسیقی مقامی نباید به انزوا برود ازاین‌رو تلاش داریم تا زمینه مشارکت در تهیه جشنواره‌های موسیقی در استان بیشتر برپا شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌شمالی در بخشی دیگر از سخنان خود به برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان اشاره کرد و گفت: طی دهه مبارک فجر، خراسان شمالی میزبان سی و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود.

فرخنده بابیان اینکه شامگاه جمعه ۱۳ بهمن‌ماه جاری مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر در مجتمع فرهنگی و هنری گلشن برگزار می‌شود، افزود: طی ایام دهه فجر ۱۷ فیلم در موضوعات اجتماعی، کودک و نوجوان، دفاع مقدس، شهدای گمنام و مبارزه با داعش اکران می‌شود.

کد مطلب 4212522

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