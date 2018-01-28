شیوع آنفلوانزا در کرمان و سکوت مسئولان/ ابهام در آمار بیماران

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: مردم کرمان با شیوع بیماری آنفلوانزا در فصل زمستان بیگانه نیستند، همین چند سال قبل بود که کرمان به کانون شیوع این بیماری تبدیل شد اما با همکاری و تدابیر دستگاههای اجرایی و مردم بیماری کنترل شد. اما در سال جاری نیز بیماری آنفلوانزا بار دیگر در کرمان شیوع پیدا کرده است.

نیازی به ارائه آمار رسمی از سوی مسئولان نیست و به سادگی می توان سایه بیماری را در اکثر خانواده های کرمان دید، هر چند که به نظر می رسد علیرغم پیگیریهای خبرنگاران هیچ اراده ای برای انتشار اخبار تعداد بیماران در استان وجود ندارد. اما کافیست به اطراف خود نگاهی کنیم به سادگی می توان افرادی را مشاهده کرد که به این بیماری مبتلا شده اند و یکی از سخت ترین بیماریهای زندگی خود را تجربه کرده اند و یا اینکه به دلیل داشتن بیماریهای زمینه ای با مشکلات متعدد مواجه شده اند و یا برای مدتی در بیمارستان ها بستری شده اند.

تعجب آور است که با وجود فراوانی بیماران مبتلا به آنفلوانزا هیچ اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از این بیماری در جامعه به خصوص در مراکز جمعیتی انجام نشده است

از سوی دیگر اگر به بیمارستانهای کرمان به خصوص بخش بیماری های تنفسی سر بزنید بیمارانی را مشاهده می کنید که به دلیل ابتلا به آنفلوانزا در بخش ها بستری شده اند.

تعجب آور است که با وجود فراوانی بیماران مبتلا به آنفلوانزا هیچ اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از این بیماری در جامعه به خصوص در مراکز جمعیتی از جمله مدارس، مراکز خرید، تفریگاهها و بازار و ... انجام نشده است.

واکسنی که کم یاب شد

علیرغم اینکه گفته می شود که تزریق واکسن برای افراد در معرض خطر آنفلوانزا نیز ضروری است اما این روزها به سختی می توان واکسن این بیماری را نیز در داروخانه های کرمان تهیه کرد.

همراهی مردم در راستای پیشگیری از شیوع بیماری مهمترین گام در راستای کنترل آنفلوانزا به شمار می رود و عدم اطلاع رسانی به مردم می تواند به چالشی عمده در مسیر کنترل بیماری محسوب شود.

در نهایت پس از پیگیریهای خبرنگار مهر دانشگاه علوم پزشکی کرمان این توضیحات را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، مهدی شفیعی در خصوص شیوع آنفلوانزا گفت: آنفلوانزا یک بیماری عفونی ویروسی است. این بیماری در همه جای دنیا وجود داشته و معمولا در فصول سرد سال شایع می شود و تعداد زیادی از مردم به آن مبتلا می شوند این ویروس قدرت واگیری بالایی داشته و می تواند با کمترین تماس و مواجهه باعث آلودگی افراد و ایجاد بیماری شود.

وی ادامه داد: گونه های مختلف این ویروس شامل نوع A وB وC می توانند باعث ایجاد بیماری در انسان شوند. معمولا نوع A را به عنوان آنفلوانزای فصلی هم می شناسند.

این کارشناس گفت: بیماری آنفلوانزا در گروه بیماریهای تنفسی طبقه بندی شده و راه انتقال آن از طریق انتشار ذرات ریز تنفسی به دنبال عطسه و سرفه فرد آلوده است. اگر فردی که مبتلا به این بیماری است عطسه یا سرفه نماید ذرات آلوده در هوا پراکنده می شوند این ذرات آلوده به علت وزن خود حداکثر ۱تا ۱.۵ متر در هوا پراکنده می شوند بنابراین اگر فردی در فاصله کمتر از این مقدار با فرد بیمار باشد این ذرات را تنفس کرده و می تواند به بیماری مبتلا شود.

شستشوی مداوم دست ها و استفاده از ماسک ضروری است

وی افزود: این ذرات تنفسی آلوده به علت وزن خود زیاد در هوا معلق نمی مانند و در مدت زمان کوتاهی بروی سطوح می نشینند و در تماس دست‌ها با این سطوح باعث آلودگی دست ها می شوند اگر افراد دست آلوده را به صورت و بینی و دهان خود ببرند ویروس می تواند وارد مجاری تنفسی شده و ایجاد بیماری نماید. بنابراین شایع ترین راه انتشار بیماری در جامعه دست های آلوده است.

وی با بیان اینکه حدود نیمی از افرادی که با ویروس آلوده می شوند علائمی از بیماری را از خود نشان نمی دهند اما می توانند باعث انتشار بیماری در جامعه شوند، اظهار داشت: بیشتر افرادی که دچار علائم بیماری می شوند فرم های خفیف تا نسبتا شدید بیماری را تجربه می کنند که این بیماری با علائمی نظیر تب، سردرد، گلودرد، درد اندام ها، عطسه و سرفه، اسهال و دل درد خود را نشان می دهد این بیماران معمولا با چند روز استراحت در منزل و تجویز داروهای لازم توسط پزشک برای تسکین علائم معمولا بهبودی پیدا می کنند.

شفیعی گفت: تعداد اندکی (حدود۱۰درصد بیماران) دچار درگیری ریوی ناشی از این بیماری شده و مبتلا به ذات الریه آنفلوانزایی می شوند این بیماران معمولا بعد از شروع علائم بیماری بسرعت بدحال شده یا دچار درد در ناحیه قفسه سینه، تنگی نفس، کبودی لب ها و انگشتان، افزایش یا کاهش فشارخون، تپش قلب، تشنج یا کاهش سطح هوشیاری می شوند.

بیماران لازم است به فوریت در بیمارستان بستری و تحت درمان های تخصصی و مراقبت های ویژه قرار گیرند که در صورت عدم مراجعه یا مراجعه دیرهنگام احتمال عوارض جدی و خدای ناکرده فوت در این بیماران زیاد خواهد بود

به گفته وی این بیماران لازم است به فوریت در بیمارستان بستری و تحت درمان های تخصصی و مراقبت های ویژه قرار گیرند که در صورت عدم مراجعه یا مراجعه دیرهنگام احتمال عوارض جدی و خدای ناکرده فوت در این بیماران زیاد خواهد بود.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های دانشگاه گفت: افرادی که دارای سیستم ایمنی ضعیف تری هستند احتمال بروز فرم های شدید و ذات الریه ناشی از آنفلوانزا در آنها زیادتر خواهد بود. کسانی مانند کودکان زیر۵سال، افراد بالای ۶۰ سال، مادران باردار، بیماران مزمن قلبی یا ریوی، بیماران مزمن کلیوی، افراد دارای بیماری دیابت(قند خون)، افرادی که دیالیز می شوند، بیماران مبتلا به سرطان که تحت درمان هستند، بیمارانی که داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف می کنند، کسانی که داروی آسپرین مصرف می کنند، افراد چاق و بیماران مبتلا به فشارخون بالا. این افراد لازم است به محض بروز علائم بیماری آنفلوانزا حتما به پزشک مراجعه و تحت نظر پزشک درمان شوند تا در صورت نیاز در بیمارستان بستری گردند.

وی ادامه داد: در بیشتر بیماران این بیماری معمولا خود به خود محدود شونده است و پس از طی دوره بیماری علائم برطرف شده و بهبودی حاصل می شود و تجویز دارو توسط پزشک برای کنترل علائم صورت می گیرد که گاها علائم سرفه و عطسه ممکن است چند هفته ادامه داشته باشد.

وی افزود: بیماران بستری شده در بیمارستان و بیمارانی که جزء گروه های ذکر شده در بالا هستند نیاز به درمان های اختصاصی با داروهای ضدویروسی دارند که حتما باید با تجویز متخصص صورت پذیرد.

چه کسانی واکسن نیاز دارند و چه زمانی استفاده شود؟

شفیعی گفت: اگرچه همه افراد از تزریق واکسن آنفلوانزا سود برده و تزریق این واکسن موجب کاهش یا عدم ابتلا می شود. اما معمولا تزریق واکسن به گروه های در معرض خطر بالاتر آنفلوانزا که در بالا اشاره شد و همچنین پرسنل درمانی که ممکن است در تماس زیاد با بیماران قرار گیرند بطور جدی توصیه می شود.

وی افزود: بهترین زمان تزریق واکسن از اواسط شهریورماه تا پایان مهرماه است. هرچند که با توصیه پزشک گروه های در معرض خطر می توانند تا پایان فصل زمستان واکسن را تزریق نمایند. واکسن آنفلوانزا لازم است هرساله تکرار شود.

این نکات را رعایت کنیم

با توجه به قرار داشتن در فصل سرد سال و همانگونه که پیش بینی می شد موارد ابتلا به آنفلوانزا طی هفته های اخیر افزایش داشته است این موضوع نکته نگران کننده ای نیست و مردم نباید بی مورد دچار تشویش و نگرانی شوند. بلکه به منظور پیشگیری از ابتلا لازم است چند نکته ساده بهداشتی را رعایت نمایند:

- شایعترین راه انتقال بیماری، انتقال از طریق دست ها است لذا لازم است دست ها را در محیط بیرون از منزل و به محض مراجعه به منزل و قبل از مصرف هرگونه خوراکی و آشامیدنی با آب و صابون بشویید.

- از دست دادن و روبوسی با افراد بیمار و کسانی که دارای علائم بیماری هستند بپرهیزید.

- در صورت بروز علائم بیماری در منزل مانده و استراحت نمایید و در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید

- اگر دارای علائم بیماری هستید موقع عطسه و سرفه دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی بپوشانید و بلافاصله دستمال را در سطل زباله انداخته و دست ها را با آب و صابون بشویید.اگر دستمال در دسترس نبود بهترین شیوه جلوگیری از انتشار آلودگی عسطه یا سرفه در چین آرنج یا یقه لباس خواهد بود.

- در صورت داشتن علائم بیماری موقع خروج از منزل و حضور در مکان های شلوغ حتما از ماسک جراحی معمولی استفاده نمایید.

- افراد سالم نیازی به استفاده از ماسک در خارج از منزل ندارند و لازم نیست از ماسک استفاده کنند. حتی استفاده از ماسک ممکن است احتمال آلوده شدن را افزایش دهد.

- در صورت بروز علائم بیماری از خود درمانی پرهیز نموده و حتما توسط پزشک معاینه شوید.

- مصرف مایعات کافی و میوه و سبزیجات تازه می تواند در کاهش بروز بیماری نقش داشته باشد.

- در صورت تشدید علائم بیماری یا احساس تنگی نفس یا بروز تنفس صدادار، خلط خونی، درد در قفسه سینه، احساس گیجی، درد شدید عضلانی، احساس تپش قلب سریعا به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید.

دو هفته خانه نشین شدم/ کسی به ما هشدار نداده بود

خبرنگار مهر با چند نفر از افرادی که طی هفته های اخیر دچار این بیماری شدند به گفتگو نشست، محمد قلاجوری در این خصوص گفت: سه هفته قبل در ابتدا با اعلام سرما خوردگی و بدن درد شدید به پزشک مراجعه کردم و تشخیص سرما خوردگی داده شد اما به مروز زمان علائم تشدید شد بطوریکه ضعف شدید جسمی و بدن درد تشدید شد.

وی بیان کرد: حدود دو هفته گرفتار این بیماری بودم و طی این مدت نتوانستم از خانه خارج شوم.

وی گفت: علائم بیماری دقیقا سرما خوردگی بود اما علائم به شدت تشدید شد بطوریکه با کاهش شدید اشتها و ضعف مواجه شدم و در نهایت پس از بیماری چند کیلو وزن کم کردم.

وی بیان کرد: قبل از ابتلا به این بیماری هیچ گونه هشداری برای پیشگیری از بیماری از هیچ طریقی دریافت نکرده بودم در حالیکه اگر از رسانه ها و یا مسئولان هشدارهای لازم را می دادند به دلیل شغلم و ارتباط مستقیم با مردم اقدامات پیگیرانه از جمله تزریق واکسن را انجام می دادم.

فرزندم در بیمارستان بستری شد

زهرا عباسی نیز زن کرمانی است که فرزند خردسالش بعد از ابتلا به آنفلوانزا در بخش نوزادان یکی از بیمارستانهای کرمان بستری شده است.

وی گفت: فرزندم در یکی از مهدکودکهای کرمان نگهداری می شود و به گفته پزشک بیماری را در مهد کودک گرفته است.

عباسی افزود: فرزندم بعد از ابتلا به بیماری با مشکل شدید تنفسی و تنگی نفس مواجه شد و در نهایت مجبور شدیم چند روز فرزندم را در بخش ویژه بستری کنم در این زمان تعداد قابل توجهی مراجعه کننده با همین مشکل به بیمارستان مراجعه می کردند.

عباسی افزود: متاسفانه هیچ هشدار پیشگیرانه ای دریافت نکردم و اگر چنین شده بود در زمینه جلوگیری از ابتلا دقت بیشتری انجام می دادم، در خانواده های اطرافم تا کنون چندین نفر به این بیماری مبتلا شده اند.

دچار مشکل جدی به دلیل بیماری پیش زمینه ای شدم

مریم کربلایی نیز فرد دیگری است که دچار آنفلوانزا شده است، وی به خبرنگار مهر می گوید: بعد از مراجعه به مشهد برای زیارت و پس از برگشت دچار سرماخوردگی بسیار شدید شدم.

وی بیان کرد: به دلیل آنفلوانزا دچار عفونت شدید شدم و در نهایت به دلیل بیماری پیش زمینه ای که دارم چند روز در آی سی یو بستری شدم و پس از برطرف شدن مشکل زمینه ای بعد از دو هفته به خانه برگشته ام.

محمد کلانتری دیگر شهروند کرمانی است که به خبرنگار مهر می گوید: چند روز قبل به دلیل نفس تنگی به بیمارستان مراجعه کردم و در هنگام مراجعه به اروژانس متوجه شدم تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان به دلیل آنفلونزا بسیار بالاست.

وی بیان کرد: در بخشی از بیمارستان صندلی هایی ویژه بیماران تنفسی و سرماخوردگی گذاشته بودند و هیچ هشداری از آنفلوانزا نبود، در هیچ جایی از شهر و در هیچ رسانه ای هم در این خصوص هشدار داده نشده بود اما همین که وارد مراکز درمانی و بیمارستانی می شوید و با بیماران تنفسی و تشخیص آنفلوانزا مواجه می شوید.

خبرنگار مهر، برای پیگیری وضعیت فعلی با مسئولان بهداشتی کرمان تماس گرفت اما هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص بیماری، تعداد مبتلایان، کانونهای بیماری و تعداد افراد بستری به خبرنگار مهر داده نشد. در صورتیکه تنها با همکاری جامعه و پیشگیری و رعایت نکاتی ساده می توان جلوی ابتلا و شیوع بیماری را گرفت.

به نظر می آید مسئولان وزارت بهداشت تصور می کنند با نام نبردن از آنفلوانزا مشکل این بیماری در جامعه برطرف می شود.