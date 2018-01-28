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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۸

سازمان مدیریت بحران کشور هشدار داد؛

کاهش محسوس دمای برخی استانها تا منفی ۲۰ درجه/هشدارهای مهم به مردم

کاهش محسوس دمای برخی استانها تا منفی ۲۰ درجه/هشدارهای مهم به مردم

سازمان مدیریت بحران کشور در اطلاعیه ای نسبت به کاهش محسوس دمای برخی استان ها تا منفی ۲۰ درجه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت بحران اعلام کرد: با توجه به استقرار سامانه بارشی که تا پایان هفته جاری در اکثر نقاط کشور فعال است، شاهد بارش شدید باران، برف و کاهش محسوس دمای هوا تا منهای ۲۰ درجه در استان‌های مختلف خواهیم بود.

در متن اطلاعیه سازمان مدیریت بحران کشور  آمده است: با عنایت به اخطاریه شماره ۶۶ هواشناسی مبنی بر کاهش شدید دما در نیمه شمالی کشور طی امشب و صبح روز دوشنبه (۹ بهمن ماه) یخ زدگی در معابر عمومی و جاده های بین شهری و احتمال ریزش بهمن به سبب انباشت برف در مناطق برفگیر جاده های کوهستانی پیش بینی می شود.

در ادامه متن این اطلاعیه آمده است: نظر به انتشار اخبار دستگاه‌های متولی امر مدیریت بحران کشور در خصوص شرایط ناپایدار جوی در روزهای آتی و ادامه این روند تا پایان هفته جاری و ضمن شکرگزاری نزول برف به عنوان بهترین تحفه آسمانی خداوند برای بندگانش، موارد ذیل به منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی به مردم اعلام می شود:

ـ هموطنان به اطلاعیه‌های صادر شده از دستگاه‌های مسئول توجه کامل داشته باشند و از تردد غیرضروری در سطح استانها و بالاخص کلانشهرها پرهیز کنند.

ـ کشیک ۲۴ ساعته سازمان مدیریت بحران کشور به همراه سایر دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور و امدادگران به صورت شبانه روزی در حال رصد اوضاع و خدمت رسانی هستند تا زمینه آسایش مردم فراهم شود.

ـ از پایانه‌های سراسری کشور تقاضا می شود که با اطمینان از باز بودن کلیه راه‌ها نسبت به فروش بلیط و اعزام مسافران اقدام کنند.

ـ هموطنان در صورت وجوب سفرهای بین شهری و استانی با توجه به لغزندگی جاده‌ها ضمن اطمینان از سلامت خودرو و همراه داشتن تجهیزات زمستانی نسبت به سوختگیری کامل در مبداء اقدام کرده و غذا و البسه گرم نیز به همراه داشته باشند.

ـ بخش های مسئول در خصوص راه‌های مواصلاتی و جاده ها، اعم از همکاران سخت کوش راهداری و پلیس راه و سایر یگان‌های مرتبط هلال احمر، اورژانس و ناجا، در طول ساعت های گذشته، همه امکانات موجود را در جهت امداد رسانی و بازگشایی محورهایی که در اثر حجم انبوه بارش برف و یا کولاک شدید، به طور موقت مسدود شدند، به کار گرفته و تا کنون بخش عمده این مشکلات رفع شده است و همچنین گروه‌های امداد و نجات، به وظایف خود در خصوص هموطنان در راه مانده شتافته‌اند و در نتیجه، اوضاع در تمامی مسیرهای پر تردد، کاملاً تحت کنترل است و با پیگیری مستقیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، این تلاش‌ها استمرار خواهد داشت.

ـ با دستور قائم مقام رییس شورای عالی مدیریت بحران کشور، دکتر رحمانی فضلی و پیگیری های مستمر رییس سازمان مدیریت بحران کشور، استانداران، مستقیماً بر روند عملیات امداد و نجات و رفع مسائل و پیامدهای بارندگی و برودت فزاینده هوا، نظارت داشته که بر اساس هماهنگی به عمل آمده، یگان‌های منتخب از نیروهای نظامی و انتظامی، با آمادگی کامل به گروه‌های امدادی یاری خواهند رسانند.

ـ از هموطنان تقاضا داریم تا ضمن ادامه روند مصرف بهینه انرژی به خصوص برق و گاز، خدمتگزاران خود را یاری کنند تا این نعمت الهی موجب مشقت برای سایر هم میهنان نشود.

کد مطلب 4212526

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