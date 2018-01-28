کاهش محسوس دمای برخی استانها تا منفی ۲۰ درجه/هشدارهای مهم به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت بحران اعلام کرد: با توجه به استقرار سامانه بارشی که تا پایان هفته جاری در اکثر نقاط کشور فعال است، شاهد بارش شدید باران، برف و کاهش محسوس دمای هوا تا منهای ۲۰ درجه در استان‌های مختلف خواهیم بود.

در متن اطلاعیه سازمان مدیریت بحران کشور آمده است: با عنایت به اخطاریه شماره ۶۶ هواشناسی مبنی بر کاهش شدید دما در نیمه شمالی کشور طی امشب و صبح روز دوشنبه (۹ بهمن ماه) یخ زدگی در معابر عمومی و جاده های بین شهری و احتمال ریزش بهمن به سبب انباشت برف در مناطق برفگیر جاده های کوهستانی پیش بینی می شود.

در ادامه متن این اطلاعیه آمده است: نظر به انتشار اخبار دستگاه‌های متولی امر مدیریت بحران کشور در خصوص شرایط ناپایدار جوی در روزهای آتی و ادامه این روند تا پایان هفته جاری و ضمن شکرگزاری نزول برف به عنوان بهترین تحفه آسمانی خداوند برای بندگانش، موارد ذیل به منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی به مردم اعلام می شود:

ـ هموطنان به اطلاعیه‌های صادر شده از دستگاه‌های مسئول توجه کامل داشته باشند و از تردد غیرضروری در سطح استانها و بالاخص کلانشهرها پرهیز کنند.

ـ کشیک ۲۴ ساعته سازمان مدیریت بحران کشور به همراه سایر دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور و امدادگران به صورت شبانه روزی در حال رصد اوضاع و خدمت رسانی هستند تا زمینه آسایش مردم فراهم شود.

ـ از پایانه‌های سراسری کشور تقاضا می شود که با اطمینان از باز بودن کلیه راه‌ها نسبت به فروش بلیط و اعزام مسافران اقدام کنند.

ـ هموطنان در صورت وجوب سفرهای بین شهری و استانی با توجه به لغزندگی جاده‌ها ضمن اطمینان از سلامت خودرو و همراه داشتن تجهیزات زمستانی نسبت به سوختگیری کامل در مبداء اقدام کرده و غذا و البسه گرم نیز به همراه داشته باشند.

ـ بخش های مسئول در خصوص راه‌های مواصلاتی و جاده ها، اعم از همکاران سخت کوش راهداری و پلیس راه و سایر یگان‌های مرتبط هلال احمر، اورژانس و ناجا، در طول ساعت های گذشته، همه امکانات موجود را در جهت امداد رسانی و بازگشایی محورهایی که در اثر حجم انبوه بارش برف و یا کولاک شدید، به طور موقت مسدود شدند، به کار گرفته و تا کنون بخش عمده این مشکلات رفع شده است و همچنین گروه‌های امداد و نجات، به وظایف خود در خصوص هموطنان در راه مانده شتافته‌اند و در نتیجه، اوضاع در تمامی مسیرهای پر تردد، کاملاً تحت کنترل است و با پیگیری مستقیم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، این تلاش‌ها استمرار خواهد داشت.

ـ با دستور قائم مقام رییس شورای عالی مدیریت بحران کشور، دکتر رحمانی فضلی و پیگیری های مستمر رییس سازمان مدیریت بحران کشور، استانداران، مستقیماً بر روند عملیات امداد و نجات و رفع مسائل و پیامدهای بارندگی و برودت فزاینده هوا، نظارت داشته که بر اساس هماهنگی به عمل آمده، یگان‌های منتخب از نیروهای نظامی و انتظامی، با آمادگی کامل به گروه‌های امدادی یاری خواهند رسانند.

ـ از هموطنان تقاضا داریم تا ضمن ادامه روند مصرف بهینه انرژی به خصوص برق و گاز، خدمتگزاران خود را یاری کنند تا این نعمت الهی موجب مشقت برای سایر هم میهنان نشود.