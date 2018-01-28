به گزارش خبرنگار مهر، معصومه داوودیان ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر بخش مرکزی دامغان به میزبانی بخشداری، بابیان اینکه ۲۹ واحد بوم گردی در روستاهای دامغان راه‌اندازی می‌شود، بیان داشت: در حال حاضر سه واحد بوم گردی در روستاهای شهرستان فعال است که مجوز ۲۹ واحد دیگر در حال بررسی و تا پایان سال صادر و راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: امسال ۱۵۱ گردشگر داخلی و خارجی از سه واحد بوم گردی در روستاهای دامغان بازدید کردند که از این تعداد ۲۰ گردشگر خارجی از کشورهای نیوزلند، فرانسه و آلمان بوده‌اند و از سوی دیگر با هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های که در دست اقدام است پنج واحد اقامتی شهرستان آماده پذیرایی و خدمات‌دهی به مسافران نوروزی خواهند بود.

دبیر ستاد تسهیلات سفر دامغان یادآور شد: در ایام نوروز، ۴۵ هزار و ۷۸۱ نفر گردشگر داخلی و خارجی از آثار تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان بازدید کردند که از این تعداد ۵۸ نفر را گردشگران خارجی تشکیل داده بودند.

۵پایگاه نوروزی افتتاح می شود

داوودیان تأکید کرد: راه‌اندازی پنج پایگاه در ورودی شهرستان باهدف معرفی اماکن تاریخی، فرهنگی و گردشگری به مسافران، ایجاد و راه‌اندازی سه نوروزگاه و برپایی نمایشگاه سوغات و محصولات صنایع‌دستی و مواد غذایی از مهم‌ترین اقدامات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دامغان در ایام نوروز سال گذشته بوده است.

وی افزود: همه باید تلاش کنیم نقاط ضعف ارائه خدمات به مسافران نوروز سال گذشته برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم که همه دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد تسهیلات سفر دامغان باید بیش از گذشته در امر مشارکت کنند.

رئیس میراث فرهنگی دامغان بابیان اینکه در سال گذشته بیش از ۷۰ هزار نفر مسافر در اقامتگاه‌های موجود در شهرستان اعم مدارس، مساجد، حسینیه‌ها و مهمانسرای جهانگردی اسکان داده شدند، تأکید کرد: دامغان با توجه به‌قرار داشتن در مسیر زائران رضوی از ظرفیت‌های بالایی درزمینهٔ گردشگری برخوردار است که باید اماکن گردشگری و تفریحی شهرستان را به مسافران معرفی تا بهتر با این توانمندی‌ها آشنا شوند.

شهرستان دامغان دارای دو هزار آثار تاریخی و فرهنگی است که از این تعداد ۴۰۰ اثر شناسایی و تاکنون ۱۲۶ اثر از آثار ثبت شده اند.