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۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

سند جامع فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسفند رونمایی می شود

سند جامع فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسفند رونمایی می شود

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: سند جامع فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه اسفندماه رونمایی می شود.

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشست معاونان دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه ۱۱ و ۱۲ اسفندماه برگزار می شود و قرار است در این نشست سند جامع فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه رونمایی شود.

وی افزود: در این سند چارچوب کلی، خط مشی ها، سیاست های کلی و برنامه های دانشگاه در حوزه های فرهنگی و دانشجویی به صورت شفاف بیان شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد عنوان کرد: با ابلاغ این سند دست اندرکاران فرهنگی و دانشجویی دانشگاه براساس یک خط مشی واحد فعالیت خواهند کرد.

کلانتری اظهار داشت: در تدوین این سند از اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور استفاده شده است و این سند تافته جدا بافته از این اسناد نخواهد بود.

وی عنوان کرد: در واقع این سند یک راهبرد برای عملیاتی سازی اسناد بالا دستی در دانشگاه است.

کد مطلب 4212532

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