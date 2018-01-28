به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی پیش از ظهر یکشنبه، در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: پس از دو دهه وقفه، مدیریت روابط بین المللی شهرداری اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد که لازم است فعالیت‌های مدون طبق برنامه ریزی این مدیریت آغاز شود.

وی بیان داشت: نیاز است که در بخش مدیریت روابط بین الملل شهرداری اصفهان، از افراد توانمند و مجرب در حوزه روابط بین الملل استفاده کنند و انتظار می‌رود همزمان و به موازات شکل گیری این دفتر، برنامه‌های روابط بین الملل در توسعه همکاری با شهرهای دیگر به ویژه همکاری‌های اقتصادی روشن و دقیق ترسیم شود.

رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان اعلام کرد: توسعه شهر به روابط بین الملل فعال به ویژه در حوزه اقتصادی نیاز دارد، از این رو روابط بین الملل شهرداری باید عامل باز شدن درهای شهرهای دنیا به روی فعالان اقتصادی و کارآفرینان اصفهان شود.

وی با اشاره به فعالیت‌های شورای امور بین الملل استان اصفهان افزود: شروع این فعالیت خبر خوشی است و این مهم نقش شهرداری را در توسعه روابط بین الملل دوچندان می‌کند، از این رو مشتاق دیدن و شنیدن برنامه‌های روابط بین الملل شهرداری هستیم.

رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان گفت: بعد از حدود دو دهه تعطیلی، مدیریت روابط بین الملل شهرداری اصفهان فعالیت خود را از سر گرفت، البته فعال شدن صرف این بخش از شهرداری قانع کننده نیست، بنابراین با توجه به تبیین وظایف این بخش از شهرداری، باید فعالیت‌های مدون طبق برنامه‌ریزی این مدیریت آغاز شود.