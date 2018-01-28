اولین «کلینیک سلامت ذهن» در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کسرایی نیا ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: همزمان با دهه فجر امسال اولین «کلینیک سلامت ذهن» برای ارائه مشاوره تخصصی سواد فضای مجازی و با محوریت درمان و ترک اعتیاد استفاده افراطی از فضای مجازی افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های دهه فجر این کمیته، بیان کرد : مسابقه «شکوه حضور در قاب عکس» با مشارکت ۱۲ کانال تلگرامی پرمخاطب استان از مهم ترین برنامه های پیش بینی شده است.

کسرایی از برگزاری برنامه دورهمی فعالان رسانه ای و فضای مجازی استان خراسان جنوبی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: امسال کمیته فضای مجازی برای دومین سال برنامه هایی در دهه فجر در دستور کار دارد.

وی از اجرای ۱۴ عنوان برنامه محوری توسط کمیته فضای مجازی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی خراسان جنوبی خبر داد و بیان کرد: در دهه فجر امسال «پویش پرچم ایران» در سطحی گسترده در فضای مجازی و رسانه ای سطح استان انجام می شود و مردم در خانه و محل کار خود پرچم میهن اسلامی را برافراشته و عکس آن را در فضای مجازی ارسال می کنند.

مسئول کمیته فضای مجازی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در دهه فجر کانال قرارگاه پاسخگویی به شبهات و شایعات راه اندازی می شود، افزود: مسابقه دانستنی های انقلاب به صورت روزانه در ایام الله دهه فجر در فضای مجازی برگزار خواهد شد.

کسرایی نیا بیان کرد: کمیته فضای مجازی سه هدف تولید محتوای مناسب و جذاب جهت نشر در فضای مجازی، برنامه های میدانی و خلق جلوه هایی از حضور فعالان در مراسم دهه فجر و تلاش برای دعوت عمومی و ایجاد شور حضور در روز ۲۲ بهمن را دنبال می کند.