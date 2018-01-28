مجید شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گزارش تفریغ بودجه سال ٩٥ که به تازگی منتشر شده، اظهار کرد: اصلا حرف زدن درباره بودجه ای که ۸۰ درصد احکامش اجرایی نشده منطقی نیست و مشخص نیست با چنین رویه ای، اصلا دولت چرا لایحه بودجه می نویسد؛ همین حالا هزاران نفر ساعت در دولت و مجلس برای تدوین بودجه سال ٩٧ وقت گذاشته شده است. وقتی بناست این یکی هم به سرنوشت لوایح بودجه قبلی دچار شود، چه ضرورتی برای صرف اینهمه وقت و انرژی وجود دارد؟

وی گفت: بودجه انقدر مهم است که در ادبیات بودجه ریزی، وزن سیاسی رأی نیاوردن کلیات بودجه معادل عدم رأی اعتماد به کابینه است. انقدر حیاتی است که نمی تواند أصل ٨٥ ای شود و باید در صحن مطرح شود.

وی تصریح کرد: حتی گفته می شود که مردمسالاری- اگر احیانا این روزها برای کسی مهم باشد- از بودجه شروع شده است نه رأی( ماگناکارتا).

شاکری ادامه داد: اگر چه نظام بودجه ریزی موجود در کشور مشکل دارد اما اینطور نیست که با آن نشود کشور را اداره کرد. چنان که حتی در اوایل دولت روحانی که وضع کشور به نظر دولتمردان به مراتب بیش از امروز بی ثبات بوده، باز عملکرد بودجه در تفریغ تا این حد پایین و فضاحت بار نبوده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در دولت قبل که عموما توسط دولتمردان فعلی به عنوان دولت بی نظم و بی توجه به قانون از آن یاد می شود، درصد تحقق بودجه چندین برابر سال ٩٥ بوده است.

شاکری گفت: وقت آن است که رئیس جمهور بعنوان مسئول اجرای قانون أساسی در این زمینه به مردم توضیح دهد.



