برگزاری ۵۱۳ عنوان برنامه توسط کانون پرورش فکری کودکان در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جوادی ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه ۱۲ جلسه استانی و شهرستانی برای برگزاری برنامههای دهه فجر برگزار شده است، گفت: در نتیجه این جلسات همزمان با ایام دهه فجر ۵۱۳ عنوان برنامه توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در همدان برگزار می شود.
وی برگزاری دومین جشنواره پویانمایی، دومین جشنواره نمایش عروسکی، جشنواره بازیهای بومی و محلی، جشن انقلاب و دایر کردن نمایشگاه دستسازههای ویژه اعضا را از برنامههای شاخص این ایام برشمرد و گفت: مرکز سیار روستایی شهرستان رزن نیز در دهه فجر فعال می شود.
جوادی افتتاح دومین کتابخانه فراگیر کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان استان همدان در ملایر را از دیگر برنامهها عنوان کرد و گفت: مدیریت کتابخانههای عمومی، بهزیستی، حوزه هنری، صداو سیما و آموزش و پرورش در اجرای برنامهها با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری دارند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان برپایی نمایشگاه «دستسازههای من» را از برنامه های شاخص برشمرد و گفت: یکهزار و ۵۰۰ اثر توسط کودکان تولید شده که از این تعداد ۵۳۰ اثر به مرحله استانی رسیده و ۱۳۰ اثر در نمایشگاه ارائه شده و ۲۵ اثر نیز برگزیده می شود.
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