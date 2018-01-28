تشکیل کارگروه ویژه مناطق محروم در کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، آذر اسماعیلی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و مناطق محروم کمیته امداد با تأکید بر اینکه مددجویان مناطق محروم و مرزی در اولویت خدمت‌رسانی این نهاد قرار دارند اعلام کرد: به دلیل ضرورت هم‌اندیشی با حوزه‌های تخصصی و مدیریت اعتبارات ویژه مناطق محروم، کارگروه تخصصی برای این مناطق تشکیل شد.

وی یکی از اهداف کارگروه تخصصی مناطق محروم را اجرای بهینه الزامات بودجه ۹۶ در این مناطق دانست و گفت: طبق تصمیم این کارگروه تسهیم بودجه بر اساس حجم جمعیتی مددجویان ساکن در مناطق محروم هر استان تخصیص داده می‌شود.

وی رصد و پیگیری فعالیت‌های انجام‌شده در زمینه اشتغال، مسکن، خدمات حمایتی و فرهنگی را یکی دیگر از اهداف تشکیل این کارگروه بیان کرد و افزود: همچنین موانع و مشکلات موجود در خدمت‌رسانی به مددجویان ساکن در مناطق محروم شناسایی و برای برطرف کردن آنها در کارگروه مطرح می‌شود.

اسماعیلی یکی از تصمیمات کارگروه تخصصی ویژه مناطق محروم را ایجاد یک بانک اطلاعات از مشخصات و نیازهای مددجویان ساکن در این مناطق اعلام کرد و گفت: از این پس بر اساس نیازسنجی انجام شده به مددجویان خدمت‌رسانی می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و مناطق محروم کمیته امداد درباره پیگیری اعتبار ویژه مسکن مددجویان مناطق محروم توسط این کارگروه افزود: امسال، ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به تعمیر، بهسازی و ساخت مسکن مددجویان مناطق محروم اختصاص یافته که تاکنون ۶۰ درصد آن محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق تصمیم کارگروه تخصصی ویژه مناطق محروم، شناسایی افراد مستعد اشتغال در این مناطق در دستور کار سال آینده کمیته امداد قرار گرفته است گفت: از ۲۱ میلیارد تومان اعتبار ویژه تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان مناطق محروم در سال جاری تاکنون ۶۱ درصد محقق شده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه یک‌میلیون و ۱۱۷ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد در مناطق محروم و مرزی کشور سکونت دارند که ۶۸ درصد آنها دارای سرپرست زن هستند افزود: برای نخستین بار در سال جاری، کمیته امداد اعتبار ویژه‌ای به مبلغ ۱۳۲ میلیارد تومان در سرفصل‌های حمایتی و توانمندسازی به این مناطق اختصاص داده است.

وی همچنین اختصاص سهم ده درصدی از اعتبار حوزه‌های اشتغال، مسکن و فرهنگی کمیته امداد، افزایش سرانه ۲۰ درصد برای هر خدمت و اختصاص ۲۵میلیارد تومان اعتبار برای تهیه ۱۲۰ هزار قلم وسایل ضروری را از دیگر خدمات ویژه این نهاد در سال جاری به مددجویان مناطق محروم اعلام کرد.