نشست تخصصی کتابخوان ویژه‌ باغداران و کشاورزان جهرم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان جهرم در آیین نشست تخصصی کتابخوان ویژه باغداران و کشاورزان جهرمی، هدف از برگزاری نشست را تغییر نگاه و رویکرد باغداران و کشاورزان در توسعه و افزایش بهره‌وری کسب و کارخود در سایه‌ مطالعه کتاب‌های مرتبط دانست.

مجتبی امیرزاده با اشاره به کشاورزی بودن منطقه نشست تخصصی کتابخوان باغداران و کشاورزان را از اولین‌ها در سطح استان و حتی کشور عنوان کرد.

علی معین، استاد کشاورزی دانشگاه پیام نور جهرم، فسا و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خاورن نیز در این نشست به عنوان اولین ارائه دهنده به معرفی کتاب تالیفی خود با عنوان «ارقام و پایه های مختلف مرکبات» پرداخت. این کتاب به همت انشارات مصلی در شهر جهرم و با موضوع مرکبات ایران چاپ شده است.

در این کتاب به بازسازی و احیای باغات قدیمی و تغییر از حالت سنتی به مدرن، انتخاب گونه‌های مناسب با توجه به موقعیت مکانی فراهم کردن شرایط ایده‌آل جهت حداکثرسای راندمان تولید، همچنین توجه بیشتر به مرحله داشت و کشت تک محصولی در هر قطعه زمین(عدم استفاده از توام درختان مانند نخیلات انار و مرکبات) و نحوه کاشت در شهرخاوران اشاره شده است.

محمود توکلی از کار آفرینان در زمینه‌ کشت گیاهان دارویی و از اهالی روستای طاحونه بخش خفر به عنوان دومین ارائه‌دهنده به معرفی کتاب «گیاهان دارویی و گیاه درمانی» اثر محمد حسین صالحی سورمقی از انتشارات دنیای تغذیه پردخت. توکلی به عنوان نمونه به معرفی سه نوع گیاه دارویی اشاره کرد که توانسته به کمک این کتاب درمنطقه شناسایی و به تکثیر آن اقدام کند.

سومین ارائه مربوط به سید حبیب رضوی از کشاورزان و باغداران جوان خاورانی با معرفی کتاب «خرما» تالیف محمد دریایی از انتشارات امینان بود. در این کتاب به ارزش‌های این محصول پرداخته است.

این کشاورز جوان در ادامه گفت: مهم ترین محصول شهر خاوران خرما است و برتری خاصی نسبت به نمونه های مشابه شهرهای اطراف دارد که بسیارمعروف و پر ارزش می باشد و نسبت به خرما های اطراف شهر خاوران جایگاه ویژه ای دارد.

به عنوان آخرین ارائه دهنده، سعید رضایی یکی دیگر از کارآفرینان برتر و جوان خاورانی به معرفی کتاب «کشت گلخانه‌ای» تالیف سیروس بی دریغ از انتشارات نشر علوم کشاورزی پرداخت.

وی گفت: مردم از قدیم الایام آرزوی پرورش گیاهان را در خارج از فصل داشتند و برای رسیدن به این امر تلاش های زیادی کردند و طبق تحقیقاتی که به عمل آمده کشت گلخانه ای موفقیت آمیزتر و پر درآمدتر از کشت باز بوده و محیط گلخانه‌ای امکان کشت ارقام اصلاح شده که در فضای بیرون امکان کشت ندارد را داراست.

سخایی رئیس اداره جهاد کشاورزی بخش خفر با تقدیر از دست اندکاران این نشست گفت جهاد کشاورزی منطقه حاضر است همه نوع کمکی که کشاورز بخواهد در اختیار آنها قرار دهد و اگر کشاورز با علم و اطلاع بیشتر به امر کشاورزی بپردازد منفعت اصلی را خود کشاورز می‌برد.

در پایان این نشست از ارائه دهندگان کتاب‌های کاربردی حوزه‌ی باغداری و کشاورزی با اهدای لوح سپاس از طرف روح الله منوچهری، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس تقدیر بعمل آمد. شهردار خاوران نیز به پاس تلاش‌های حیدر بصیری مسوول و کتابدار کتابخانه عمومی علی ابن موسی الرضا(ع) در برگزاری این نشست، اهدی کمک هزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس به ایشان را متقبل شدند.