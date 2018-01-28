به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جزء قاسمی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه آب استان زنجان در محل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، افزود: استفاده کارواش‌ها از آب شرب ممنون است و با متخلفین برخورد می‌شود چراکه هر مترمکعب لیتر آب شرب به قیمت هزار تومان در اختیار کارواش‌ها قرا می‌گیرد که طبق مصوبه شورای حفاظت منابع آب استفاده از آب شرب در این مجموعه ممنون است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان گفت: باید آب شرب فضای سبز و کارواش‌ها جدا شود و در این بحران آب این کار درست نیست.

جزء قاسمی ابراز کرد: تمام کارواش‌ها باید از آب‌های زیرزمینی استفاده کنند و در استان زنجان ۳۴ کارواش وجود دارد و از این تعداد چهار کارواش از آب شرب استفاده می‌کنند و باید این تعداد هم از آب‌های زیرزمینی استفاده کنند.

وی به اهمیت فرهنگ‌سازی مصرف آب اشاره کرد و افزود: برای فرهنگ‌سازی مصرف و صرفه‌جویی در آن باید آموزش را از مدارس و مساجد آغاز کنیم.

مدیرعامل شرکت آب فاضلاب شهری استان زنجان بر لزوم جداسازی آب فضای سبز و کارواش‌ها از آب شرب تأکید کرد و گفت: برای کاهش مقدار مصرف آب شرب در آبیاری فضاهای سبز بهتر است از آب غیر شرب استفاده شود.

جزء قاسمی یاد آور شد: سرانه فضای سبز شهر زنجان زیاد است و باید برنامه‌ریزی و مدیریت لازم برای این امر در دستور کار قرار گیرد تا شهرداری از آب زیرزمینی برای فضای سبز استفاده کند.

وی افزود: میزان مصرف مشترکین ۲۱ شهر استان زنجان در ۱۰ ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۳۷ میلیون متر مکعب بوده است که این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دارد و خوشبختانه طی این بازه زمانی مردم نسبت به مصرف آب مدیریت لازم را داشتند و به تبع میزان مصرف در استان کاهش یافته است.