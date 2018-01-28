احتمال نزدیک شدن گرگ به مناطق مسکونی همدان

عادل عربی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به بارش برف و برودت هوا در استان همدان و احتمال نزدیک شدن حیات وحش به مناطق مسکونی، زنده گیری غیر اصولی حیات وحش توسط شهروندان موجب آسیب رسیدن به حیوان و خود افراد می‌شود.

عربی ضمن قدردانی از افرادی که هر ساله به صورت داوطلبانه علوفه برای تغذیه حیات وحش در اختیار محیط زیست قرار می دهند، گفت: چنانچه افردی قصد انجام این اقدام با ارزش را دارند، می تواند با مراجعه به ادارات شهرستانی و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها نسبت به تحویل علوفه اقدام کنند تا با هماهنگی لازم در مناطقی که بنا به نظر کارشناسان نیاز به علوفه دهی دستی است، اقدامات لازم صورت گیرد.

عربی ادامه داد: امکان نزدیک شدن گرگ و گربه سانان به مناطق مسکونی وجود دارد و از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده از اقدامات خود سرانه برای زنده گیری خودداری کنند.

وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده حیات وحش سرگردان و یا آسیب دیده به سرعت موضوع را به پاسگاه های محیط بانی، ادارات شهرستانی یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها به شماره تلفن۱۵۴۰ اطلاع دهند.