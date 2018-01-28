تلاش برای عادلانه کردن مالیات جامعه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان نظام پزشکی طی جلسه ای مشترک با رئیس سازمان امور مالیاتی مهم ترین مسایل و مشکلات حوزه مربوط به مالیات های جامعه پزشکی مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این نشست که در محل سازمان نظام پزشکی و با حضور دکتر علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و،معاونین هر دو سازمان برگزار شد ، نمایندگان بیمارستان های خصوصی و برخی انجمن های پزشکی هم حضور داشتند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اهمیت این دیدار گفت: در جلسه اختصاصی مدیران سازمان امور مالیاتی کشور و جمعی از اعضا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که به میزبانی سازمان نظام پزشکی بود، مصوبات ارزشمندی مورد تفاهم قرار گرفت.

فاضل با اشاره به تلاش این سازمان جهت احقاق حقوق اعضا و برقراری عدالت بیشتر در پرداخت مالیات توسط شاغلین حرف پزشکی، افزود : پیرو تسری رای دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم به خدمات جامعه پزشکی، جرایم و معوقات مالیات صورت حساب های فصلی از سال 91 تا کنون مورد بخشودگی قرار گرفت.

وی گفت: تشکیل کارگروه مشترک میان سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور و نظایر آن در استانها به منظور بررسی و رفع مشکلات مالیاتی جامعه پزشکی ، همچنین ایجاد معافیت های مالیاتی برای پزشکان جوان و پیشکسوتان عضو سازمان نظام پزشکی، بخشی از مهمترین مصوبات دیگر این جلسه مشترک بود.

فاضل ضمن ابراز خرسندی از این جلسه مشترک که با هدف حمایت منطقی و عادلانه از تلاشگران عرصه پزشکی و سلامت کشور بر پا شده، افزود: مقرر گردید در تمامی ادارات امور مالیاتی سراسر کشور به منظور رسیدگی کارشناسانه و ویژه به پرونده های مالیاتی شاغلین گروه پزشکی، ممیز اختصاصی و ویژه در نظر گرفته شود.

وی در ادامه افزود: در راستای ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم مبنی بر اخذ استعلام در هنگام صدور یا تمدید پروانه های کار، قرار شد استعلام مالیاتی شاغلین حرف پزشکی و تهیه مفاصاحساب به صورت الکترونیکی و آنلاین انجام شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پایان از برپایی دوره های آموزشی مدیران مالی بیمارستانها و مراکز پزشکی با همکاری سازمان امور مالیاتی به منظور جلوگیری از ایجاد مشکلات در تدوین اسناد مالیاتی مراکز پزشکی، مطبها و شاغلین حرف پزشکی در آینده نزدیک خبر داد.

فاضل ضمن قدردانی از دکتر تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و دکتر نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تفاهمات به عمل آمده در این جلسه مشترک را مهمترین هدف در کاهش مشکلات جامعه پزشکی همگام با قانون برنامه ششم توسعه کشور عنوان کرد و افزود : در گذشته تصور براین بود که پزشکان از ثروتمند ترین اقشار جامعه اند، ولی امروزه به غیر از معدودی پزشکان موفق و صاحب نام، متاسفانه قشر عظیمی در کسب معاش روزانه خود مشکلات عدیده ای دارند.