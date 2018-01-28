به گزارش خبرنگار مهر، اساتید و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی لرستان ظهر امروز یکشنبه با آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد دیدار کردند.

آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان در این دیدار بر کیفی سازی آموزش های ارائه شده در دانشگاه ها تاکید کرد و اظهار داشت: کیفی سازی آموزش ها باید تبدیل به یک فرهنگ شود و همه باید به این سمت حرکت کنند.

وی با بیان اینکه دیده می شود که چند دانشجوی مبتکر و خلاق اقدام به کارآفرینی می کنند و چندین جوان دیگر را نیز مشغول به کار می کنند، تصریح کرد: باید به این سمت حرکت کنیم، جهت گیری ما در گذشته در حوزه ارائه آموزش های دانشگاهی اشتباه بوده و باید اصلاح شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان یادآور شد: رهبر معظم انقلاب موضوع شعار سال را چندین سال است به مسئله اقتصاد و تولید اختصاص می دهند، جهت گیری ما نیز باید به این سمت باشد.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه امروز انقلاب ما به عنوان یک الگو مطرح است و دستاوردهای آن باعث حیرت دشمنان شده است، خاطرنشان کرد: کارآمدی نظام به تولید، اشتغال و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.