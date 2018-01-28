بارش برف و کولاک شدید محورهای مواصلاتی استان زنجان را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و کولاک شدید که از شامگاه دیروز (شنبه) در سطح استان زنجان آغازشده باعث انسداد برخی محورهای مواصلاتی این استان شد.

همچنین با توجه به بارش برف و وقوع کولاک شدید راه ارتباطی بیش از ۱۰۰ روستا در استان زنجان مسدود است و بیشترین مسدودی جاده‌های روستایی در شهرستان‌های زنجان ماه‌نشان است.

بارش برف و کولاک شدید که مسافران را غافلگیر کرده بود باعث گرفتار شدن برخی از مسافران در محورهای مواصلاتی استان زنجان شد و تاکنون پنج هزار مسافر در حسینیه اعظم، مساجد و مراکز اقامتی اسکان داده شدند.