  1. استانها
  2. زنجان
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۹

بارش برف و کولاک شدید محورهای مواصلاتی استان زنجان را مسدود کرد

بارش برف و کولاک شدید محورهای مواصلاتی استان زنجان را مسدود کرد

زنجان-بارش برف و کولاک شدید باعث انسداد برخی محورهای مواصلاتی استان زنجان شد و پنج هزار مسافر در حسینیه اعظم ، مساجد و مراکز اقامتی اسکان داده شدند.

دریافت 6 MB

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و کولاک شدید که از شامگاه دیروز (شنبه) در سطح استان زنجان آغازشده باعث انسداد برخی محورهای مواصلاتی  این استان شد.

همچنین با توجه به بارش برف و وقوع کولاک شدید راه ارتباطی بیش از ۱۰۰ روستا در استان زنجان مسدود است و بیشترین مسدودی جاده‌های روستایی در شهرستان‌های  زنجان ماه‌نشان است.

بارش برف و کولاک شدید که مسافران را غافلگیر کرده بود باعث گرفتار شدن برخی از مسافران در محورهای مواصلاتی استان زنجان شد و تاکنون پنج هزار مسافر در حسینیه  اعظم، مساجد و مراکز  اقامتی اسکان  داده  شدند.

کد مطلب 4212575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها