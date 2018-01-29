جزینی در انتظار حکم شورای فنی کشتی فرنگی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جزینی به عنوان یک از مربیان همکار محمد بنا بعد از المپیک ۲۰۱۶ ریو خانه نشین و به نوعی از جمع کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی حذف شد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه جزینی به عنوان یکی از مربیان ادواری تیم ملی کشتی فرنگی از استان اصفهان به اردوی تیم ملی دعوت شد تا در رقابتهای جام تختی در کنار ملی پوشان باشند.

بدین ترتیب جزینی با حکم موقت شورای فنی به جمع همکاران علی اشکانی در کادر فنی پیوست و با تیم ملی کشتی فرنگی ایران، عنوان قهرمانی جام تختی را هم بدست آورد. البته حکم جزینی موقت و تا رقابتهای جام تختی بوده و او حالا برای ادامه همکاری با کادر فنی تیم ملی نیاز به حکم دیگری از شورای فنی دارد.

البته اعضای شورای فنی نظر مثبتی روی جزینی دارند و قرار است در نشست آتی شورای فنی، بحث صدور حکم ادامه همکاری رسول جزینی با تیم ملی هم مورد بررسی اعضای شورای فنی قرار گیرد.

رسول جزینی به عنوان یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در دو المپیک ۲۰۱۲ لندن و المپیک ۲۰۱۶ ریو در کنار محمد بنا فعالیت می کرد.