به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز یکشنبه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق در سخنانی در ششمین کنگره حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور در استان «چوروم» اعلام کرد: شکست آنانی که تا دیروز به ی‌پ‌گ و پ‌ی‌د (گروه‌های مورد حمایت آمریکا در شمال سوریه) تکیه کرده و برای دولت رجزخوانی می کردند را طبیعی تلقی می کنیم.

رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه ادامه داد: می بینید که برخی با دیدن درهم شکستن گروه تروریستی ناراحت می شوند. بدون تردید تروریست های عفرین و منبج از سرانجامی که در انتظارشان است رهایی نخواهند یافت.

رجب طیب اردوغان در ادامه افزود: شب گذشته با همسر یکی از برادرانی که اکنون در دست تروریست ها است صحبت کردم. به وی گفتم ما اقدامات لازم را انجام می دهیم، تعداد بسیاری از اعضای این گروه تروریستی در دست ما است مذاکراتمان ادامه دارد.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه گذشته (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.