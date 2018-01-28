۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۰

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن:

۳۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در بروجن کشف شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان بروجن از کشف کالای قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال در محور لردگان - بروجن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، غلامعلی شکری گفت: در پی کسب خبری مبنی بر ورود مقادیری کالای قاچاق به شهرستان بروجن، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان بروجن با انجام اقدامات پلیسی یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل کالای قاچاق را شناسایی و آن را متوقف کردند.

شکری افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی دودستگاه یخچال، دودستگاه فریزر، دودستگاه تلویزیون و یک دستگاه ماشین لباسشویی قاچاق فاقد هر گونه مجوز گمرگی به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون ریال کشف شد.

کد مطلب 4212582

