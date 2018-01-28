۷۷ میلیون ایرانی صاحب پرونده الکترونیک سلامت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رئیسی در اجلاس معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گفت: وزارت بهداشت در برنامه های توسعه کشور، موظف به استقرار نظام ارجاع و اجرای پزشکی خانواده است و مهمترین ابزار مورد نیاز آن، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت است.
وی تصریح کرد: پزشکی خانواده یک تکلیف و وظیفه قانونی است و در سایر کشورهای دنیا نیز اجرا شده است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت یادآور شد: تا سال آینده، پزشک خانواده در حوزه بهداشت و در سطح اول ارائه خدمات تکمیل می شود و آمادگی داریم که با سطوح بعدی خدمات، ارتباط برقرار کنیم.
گفتنی است اجلاس معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور از روز گذشته آغاز شده و امروز به پایان می رسد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه تا کنون برای ۷۷ میلیون نفر از مردم ایران، پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رئیسی در اجلاس معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گفت: وزارت بهداشت در برنامه های توسعه کشور، موظف به استقرار نظام ارجاع و اجرای پزشکی خانواده است و مهمترین ابزار مورد نیاز آن، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت است.
نظر شما