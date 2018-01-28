۷۷ میلیون ایرانی صاحب پرونده الکترونیک سلامت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رئیسی در اجلاس معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گفت: وزارت بهداشت در برنامه های توسعه کشور، موظف به استقرار نظام ارجاع و اجرای پزشکی خانواده است و مهمترین ابزار مورد نیاز آن، تکمیل پرونده الکترونیک سلامت است.



وی تصریح کرد: پزشکی خانواده یک تکلیف و وظیفه قانونی است و در سایر کشورهای دنیا نیز اجرا شده است.



معاون بهداشت وزارت بهداشت یادآور شد: تا سال آینده، پزشک خانواده در حوزه بهداشت و در سطح اول ارائه خدمات تکمیل می شود و آمادگی داریم که با سطوح بعدی خدمات، ارتباط برقرار کنیم.



گفتنی است اجلاس معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور از روز گذشته آغاز شده و امروز به پایان می رسد.