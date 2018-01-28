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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۱

سازمان راهداری؛

غافلگیر نشدیم

غافلگیر نشدیم

مدیرکل مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: با استقرار عوامل راهداری در جاده ها از روز گذشته پیش بینی های لازم برای مواجهه با بارش برف انجام شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، داریوش نصیر در و اکنش به سخنان رئیس سازمان هواشناسی مبنی بر اینکه ورود سامانه بارشی از چهارشنبه گذشته به دستگاههای ذیربط اطلاع رسانی شده بود، اظهار کرد:  با استقرار عوامل راهداری در جاده ها از روز گذشته پیش بینی های لازم برای مواجهه با بارش برف انجام شده بود.

وی افزود: بیش از ۲۶ هزار تن شن و نمک و بالغ بر ۳۰ هزار لیتر مواد یخ زدا از جانب تیم های راهداری در جاده ها پخش شد تا مردم کمتر دچار مشکل شوند.

وی ادامه داد: عوامل دیگری همچون کولاک و نبود دید و وزش باد شدید توام با بارش و عدم استفاده برخی از هموطنان از زنجیر چرخ و نیز توقف ماشین های سنگین در محورهای شیب دار موجب بسته شدن راه و مانع امدادرسانی و حرکت ماشین آلات راهداری وتیغه های برف روب در برخی محورها شد.

کد مطلب 4212585
فرشته رفیعی

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