غافلگیر نشدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، داریوش نصیر در و اکنش به سخنان رئیس سازمان هواشناسی مبنی بر اینکه ورود سامانه بارشی از چهارشنبه گذشته به دستگاههای ذیربط اطلاع رسانی شده بود، اظهار کرد: با استقرار عوامل راهداری در جاده ها از روز گذشته پیش بینی های لازم برای مواجهه با بارش برف انجام شده بود.

وی افزود: بیش از ۲۶ هزار تن شن و نمک و بالغ بر ۳۰ هزار لیتر مواد یخ زدا از جانب تیم های راهداری در جاده ها پخش شد تا مردم کمتر دچار مشکل شوند.

وی ادامه داد: عوامل دیگری همچون کولاک و نبود دید و وزش باد شدید توام با بارش و عدم استفاده برخی از هموطنان از زنجیر چرخ و نیز توقف ماشین های سنگین در محورهای شیب دار موجب بسته شدن راه و مانع امدادرسانی و حرکت ماشین آلات راهداری وتیغه های برف روب در برخی محورها شد.