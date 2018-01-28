آمادگی اورژانس برای خدمت رسانی در مناطق زلزله زده

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش باران و برف در استان کرمانشاه، از آمادگی کامل فوریتهای پزشکی برای امدادرسانی خبر داد.
وی️ بیان کرد: تدابیر لازم نیز برای مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اتخاذ شده و از آمادگی کامل برای خدمت رسانی برخورداریم.
مدرسی بااشاره به فعالیت 24 ساعته اورژانس گفت:️ تیم های اورژانس بعد از دریافت گزارش حادثه، سریعا به محل اعزام میشوند و این آمادگی در تمام شهرستانها و مراکز مربوطه وجود دارد.
وی همچنین تلاش شبانه روزی نیروهای اورژانس و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه را یادآور شد.
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