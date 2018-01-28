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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

آمادگی اورژانس برای خدمت رسانی در مناطق زلزله زده

آمادگی اورژانس برای خدمت رسانی در مناطق زلزله زده

کرمانشاه-️ رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: تدابیر لازم برای مناطق زلزله ‌زده استان کرمانشاه اتخاذ شده و از آمادگی کامل برای خدمت رسانی برخورداریم.

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش باران و برف در استان کرمانشاه، از آمادگی کامل فوریت‌های پزشکی برای امدادرسانی خبر داد.

وی️ بیان کرد: تدابیر لازم نیز برای مناطق زلزله ‌زده استان کرمانشاه اتخاذ شده و از آمادگی کامل برای خدمت رسانی برخورداریم.

مدرسی بااشاره به فعالیت 24 ساعته اورژانس گفت:️ تیم ‌های اورژانس بعد از دریافت گزارش حادثه، سریعا به محل اعزام می‌شوند و این آمادگی در تمام شهرستان‌ها و مراکز مربوطه وجود دارد.

وی همچنین تلاش شبانه روزی نیروهای اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه را یادآور شد.

کد مطلب 4212587

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