آمادگی اورژانس برای خدمت رسانی در مناطق زلزله زده

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش باران و برف در استان کرمانشاه، از آمادگی کامل فوریت‌های پزشکی برای امدادرسانی خبر داد.

وی️ بیان کرد: تدابیر لازم نیز برای مناطق زلزله ‌زده استان کرمانشاه اتخاذ شده و از آمادگی کامل برای خدمت رسانی برخورداریم.

مدرسی بااشاره به فعالیت 24 ساعته اورژانس گفت:️ تیم ‌های اورژانس بعد از دریافت گزارش حادثه، سریعا به محل اعزام می‌شوند و این آمادگی در تمام شهرستان‌ها و مراکز مربوطه وجود دارد.

وی همچنین تلاش شبانه روزی نیروهای اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه را یادآور شد.