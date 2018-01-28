اعلام نتایج مناقصات فرعی فاز ۱۱پارس جنوبی تا یکماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد مشکینفام با اشاره به این که پاکتهای مالی بخشهای فاز ۱۱ پارس جنوبی به جز بخش حفاری باز شده است، تصریح کرد: اسامی پیمانکاران اجرایی فاز ۱۱ پارس جنوبی که عمدتا ایرانی هستند پس از بررسی از سوی شرکت توتال اعلام و با آنها قرارداد امضا میشود.
وی با تاکید بر این که حداکثر در یک ماه آینده نتیجه بررسی پاکتهای مالی برای انتخاب پیمانکار ایرانی از سوی توتال نهایی میشود، افزود: جکت، تاپ ساید، خط لوله دریایی، سکو و نصب آن از بخشهایی هستند که برای آن مناقصه برگزار شده است.
مشکین فام با تاکید بر این که به محض انتخاب پیمانکار، فاز ۱۱ پارس جنوبی وارد فاز اجرایی میشود، گفت: پیشبینی میشود اواسط سال ۹۷ بهطور رسمی عملیات اجرایی این فاز آغاز شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تاکنون نزدیک ۵۰ میلیون دلار برای فاز ۱۱ پارس جنوبی هزینه شده است، افزود: این هزینه مربوط به کار مطالعات و مدیریت است.
در همین زمینه بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز شب گذشته در برنامه «نگاه یک» در پاسخ به این پرسش که با توجه به بدعهدیهای آمریکا، آیا تمهیدات لازم درباره قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اندیشیده شده است، گفت: در قرارداد توسعه فاز ۱۱ گفتهایم اگر در یک سال و نیم مجموع کنسرسیوم ۵۰۰ میلیون دلار هزینه نکنند ما مجاز هستیم قرارداد را لغو کنیم و هیچ مبلغی هم به آنها پرداخت نشود.
وی با بیان این که هماکنون شواهدی وجود ندارد که آنها بخواهند کنار روند، زیرا همه مناقصههای فاز نخست جز حفاری طبق زمانبندی انجام شده است و همه برندهها هم مشخص شدهاند، تصریح کرد: امیدوارم ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده همه قراردادهایی که نزدیک یک میلیارد دلار است و بیشتر برندههای آنها هم شرکتهای ایرانی هستند، ابلاغ و فعال شوند.
