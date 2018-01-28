  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

فرمانده انتظامی مانه و سملقان مطرح کرد:

دستگیری مالخر و کشف اموال سرقتی در شهرستان مانه و سملقان

دستگیری مالخر و کشف اموال سرقتی در شهرستان مانه و سملقان

مانه و سملقان- فرمانده انتظامی مانه و سملقان از دستگیری یک نفر مالخر و کشف مقادیر قابل‌توجهی اموال سرقتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی حسین رختیانی اظهار کرد: در پی اعلام چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی و باغات سطح شهرستان موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مأموران با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری تعدادی از سارقان شدند، افزود: سارقان که اغلب معتاد به مواد مخدر بودند پس از انجام سرقت، اموال سرقتی را به‌قصد تأمین هزینه اعتیاد به افراد ناشناس می‌فروختند.

وی بابیان اینکه مأموران در ادامه تحقیقات و با اظهارات متهمان، موفق به شناسایی فردی با هویت معلوم که اقدام به خرید اموال سرقتی می‌نمود شدند، گفت: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه فرد موردنظر را دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سرهنگ رختیانی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های انجام‌شده به بزه انتسابی خود اعتراف کرد، تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی و در بازجویی از محل اختفای متهم هفت‌دستگاه کف‌کش، پنج دستگاه سنگ فرز، دو دستگاه موتور آب و چندین دستگاه موتور جوش کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه وسملقان بیان کرد: متهم برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 4212590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها