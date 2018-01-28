به گزارش خبرنگار مهر ، محسن هاشمی در چهل و یکمین جلسه شورا گفت: در ابتدا لازم می دانم از طرف خود و شهروندان تهرانی شکر گزاری نسبت به نزول رحمت الهی از درگاه حق تعالی به جا آوریم. بارش برف سراسری در شهر تهران و سایر نقاط کشور جای شکر دارد و امیدواریم شکر گذار این نعمات الهی باشیم.

هاشمی در ادامه سخنان خود افزود: همچنین می بایست مراتب تشکر خود از مسئولان شهری را به جا آوریم که از شب گذشته اقدام به خدمات رسانی به شهروندان نمودند به طوریکه در اکثر مناطق نسبت به رفع و رجوع مشکلات مردم پرداختند.



وی ادامه داد: مترو تهران شب گذشته تا ساعت ۳ بامداد به خدمت رسانی مشغول بود و حتی افرادی که نتوانستند به منازلشان بروند در ایستگاه های مترو اسکان داده شدند.



محسن هاشمی اظهار داشت: امیدواریم این روند خدمت رسانی قطع نشود تا مردم ضمن بهره بردن از نعمت الهی به امور روزمره خود نیز بپردازند.

احمد مسجد جامعی نیز گفت: من مراتب تشکر خود را از مجموعه مدیریت شهری ابراز می دارم اما باید در نظر داشت در چنین شرایط جوی برای پیشگیری از لغزنده بودن معابر تنها نباید به نمک پاشی مبادرت کرد.



وی افزود :نمک آسیب اساسی به ریشه درختان می زند و نیز از لحاظ زیست محیطی ضرر های فراوان دارد.



مسجد جامعی ادامه داد: لذا استفاده از نمک باید قاعده مند باشد تا دچار عوارضی که در آینده گریبانمان را می گیرد نشویم .



وی یاد آور شد: در دوره چهارم مصوبه ای تهیه کرده بودیم در خصوص استفاده از نمک و آلودگی ان و امیدواریم به این مصوبه عمل شود.

