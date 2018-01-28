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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان:

۹ وقف جدید در زنجان ثبت شد/ دو وقف مشارکتی بزرگ در زنجان

۹ وقف جدید در زنجان ثبت شد/ دو وقف مشارکتی بزرگ در زنجان

زنجان-مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۹ وقف در استان زنجان ثبت‌شده که البته این تعداد وقف در شان استان مثل زنجان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر جنتی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و قرآنی در محل اداره اوقاف استان زنجان، افزود: طی ۱۰ ماهه سال جاری ۹  وقف در استان زنجان ثبت‌شده که البته این تعداد وقف درشان استان نیست. 

وی اظهار کرد: این تعداد وقف ثبت‌شده در بخش‌های تعزیه‌خوانی و قرآن و زمین و ملک بوده است. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: روز گذشته ثبت وقف مشارکتی در شهر قیدار با عنوان حوزه علمیه امام جعفر صادق به ارزش ریالی ۹ میلیارد تومان و زیر بنای ۵ هزار مترمربع در سه‌طبقه برای طلاب علمیه قیداروقف شد. 

جنتی تأکید کرد: همچنین بزرگ‌ترین ثبت مشارکتی عرصه و اعیان در شهرستان خدابنده در شهر سجاس به ارزش ریالی هشت میلیارد تومان با عنوان حوزه علمیه امام حسن مجتبی برای روحانیون حوزه علمیه در راستای ترویج آموزه‌های قرآنی وقف شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: وقف یکی از راه‌های ماندگاری افراد است و وقف ریشه تاریخی قدیمی دارد.

جنتی با بیان اینکه  وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود و ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است، گفت: اداره کل اوقاف در چهار حوزه کاری موقوفات، شناسایی، احیاء، افزایش بهره‌وری و اجرای نیات واقفان فعالیت می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ابراز کرد: باید رسانه‌ها فرهنگ وقف را در جامعه ترویج بدهند چراکه وقف در حوزه قرآنی بسیارکم است.

کد مطلب 4212597

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