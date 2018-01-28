پیشنهادات اصلاحی شورای شهر تهران درباره طرح جدید ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری در جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: در بند اول پنج نکته را پیشنهاد دادیم و درخواست کردیم در جدول دوم علاوه بر زمان شروع، زمان پایان طرح نیز آورده شود. در بند دوم نیز پیشنهاد دادیم ایام هفته که شامل طرح است اعلام شود و ضریب آلایندگی وسایل نقلیه ای که دارای گواهی معاینه فنی هستند نیز به طرح اضافه شود.

رئیس کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر تهران تصریح کرد: در بخش دوم نیز پیشنهاد دادیم متقاضیانی که سهمیه دارند، مبلغی به عنوان پیش پرداخت بپردازند.

صدراعظم نوری ادامه داد: از شهرداری درخواست کردیم، ۲۰ درصد نرخ پایه عوارض طرح ترافیک را جهت رفع مشکلات زیست محیطی و پیشگیرانه هزینه کند.

به گفته رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، شهرداری مکلف است هر سه ماه گزارش عملکرد نحوه اجرای مصوبه طرح ترافیک را به شورا ارسال کند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران بر لزوم توجه به سهمیه و تسهیلات ویژه خبرنگاران در طرح جدید ترافیک تاکید کرد.

مجید فراهانی نیز در این باره گفت: خبرنگاران، ایثارگران جامعه امروز ما هستند و روزانه باید به شکل مستمر در داخل و خارج طرح رفت و آمد کنند.

وی افزود: در گذشته سهمیه در اختیار خبرنگاران قرار می گرفت. خصوصا آنکه خبرنگاران حقوق اندکی دریافت می کنند و بر اساس حقوق پایه درآمد کسب می کنند. از این رو پیشنهاد می شود در طرح جدید ترافیک برای خبرنگاران و فعالان حوزه خبری ردیف تخفیف قائل شویم.

در ادامه این جلسه ،مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر طی سخنانی به بررسی های صورت گرفته درباره طرح جدید ترافیک در کمیسیون ها و صحن شورا، گفت: این طرح دارای چهار مشخصه مثبت و دو ایراد است اما باید در نظر داشت روش گذشته تنها بر مبنای سهمیه به تعدادی خاص خودرو بوده است که متاسفانه سیستم تعریف شده منطقی هم وجود نداشته است.

وی با اشاره به تبعیض های موجود در ارایه سهمیه طرح ترافیک، گفت: تا کنون سیستم درباره میزان آلاینده ها و زمان ورود و خروج و همچنین مدت زمان حضور خودروها در محدوده طرح ترافیک ساکت بوده است اما در طرح جدید همه این اشکالات برطرف شده است.

الویری شاخص محدوده و مکان در طرح ترافیک جدید اشاره و تاکید کرد: در این طرح حلقه اول و دوم تعریف شده است و این حلفه ها نیز به نوعی ظریب خورده است؛ همچنین در این طرح شاخص ساعت تردد اضافه شده است تا اگر اتوموبیلی بخواهد در زمان پیک ورود و خروج وارد این محدوده شود، باید مبلغ بیشتری پرداخت کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر یادآور شد: طرح جدید ترافیک مسافران را هدایت می کند تا در ساعتی در محدوده مرکزی حضور پیدا کنند که روانی ترافیک وجود داشته باشد و گره های ترافیکی برطرف شود.

وی با اشاره به شاخص میزان آلایندگی در طرح ترافیک جدید، گفت: در این طرح وسایل نقلیه برقی و هیبریدی برای ورود به محدوده مرکزی شهر یک دهم ظریب می خورد، در حالی که خودروهای دارای معاینه فنی برتر هشت دهم و سایر وسایل نقلیه نیز ظریب یک می خورمد تا بر این اساس به میزان آلایندگی خودروها توجه شود.

الویری در ادامه به شاخص زمان پرداخت نیز اشاره و عنوان کرد: ما در شهرداری با افرادی مواجه هستیم که برخی عوارض و جرایم خود را حتی تا چند سال پرداخت نمی کنند؛ این در حالی است که در این طرح در نظر گرفته شده است که اگر قبلا فردی مبلغ عوارض تردد را در کارت اعتباری خود پرداخت کرده باشد چه مبلغی را باید بپردازد، اگر طی ۲۴ ساعت این مبلغ را پرداخت کند این عوارض چقدر افزایش می یابد و اگر بعدا آن را پرداخت کند چقدر باید عوارض بدهد.

افشین حبیب زاده، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر نیز طی سخنانی در موافقت با طرح جدید ترافیک شهر تهران، گفت: آنچه در شورای ترافیک تهران مصوب شده با طرح اولیه شهرداری تفاوت هایی دارد اما به دلیل اینکه قصد شهرداری تهران تعامل و اجرای مناسب این طرح بود، از بخش هایی از پیشنهادات اولیه خود کوتاه آمدند و این طرح را به تصویب رساندند.

وی به وجوه مثبت طرح جدید ترافیک اشاره و تصریح کرد: در این طرح عوارض برای همه یکسان است؛ از این رو کسانی که مجوز ورود به طرح ترافیک را دارند و مردم عادی باید یک عوارض یکسانی را پرداخت کنند.

حبیب زاده گفت: بر اساس این طرح افراد می توانند ورود خود را به محدوده طرح مدیریت کنند و در بد ترین شرایط هم مبلغی کمتر از آنجه پرداخت می کردند را باید پرداخت کنند.

به گفته این عضو شورای شهر، سقف مجوزهای صادره برای ورود به طرح ترافیک ۱۲۵ هزار خودرو بود که در طرح ترافیک جدید به ۱۰۳ هزار خودرو کاهش پیدا کرده است و همین موضوع می تواند باعث کاهش آلودگی شود.