خدمات رسانی بیش از ٦ هزار دستگاه اتوبوس در روز برفی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان اینکه روز گذشته و برابر اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف در پایتخت، تمامی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران به حالت آماده باش درآمده است گفت: از نخستین ساعات بارش برف، خدمات رسانی به شهروندان آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران با تاکید بر اینکه شب گذشته، تمامی ناوگان اتوبوسی پایتخت، مورد ارزیابی، سیستم گرمایشی، زنجیربند و سیستم ایمنی ترمز، قرار گرفته اند تصریح کرد : از ساعت ٥.٢٠ دقیقه بامداد امروز، (یکشنبه ٨ بهمن ماه)، خدمات رسانی به شهروندان پایتخت آغاز شده است.

سنندجی با اشاره به اینکه تمامی رانندگان شرکت واحد از شب گذشته در آماده باش کامل هستند، اظهار داشت :به واسطه اقدامات موثر انجام شده، امروز مشکلی به لحاظ جابه جایی مسافران بوجود نیامده است.