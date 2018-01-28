مدارس استان قزوین فردا دوشنبه نیز تعطیل است/تردد در جاده ها ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، در پی برف و کولاک شدید در جاده های کشور و استان قزوین و بسته شدن محورهای مواصلاتی استان ظهر امروز جلسه ستاد مدیریت بحران استان قزوین در سالن مدیریت بحران قزوین تشکیل شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارشی از سوی مدیران دستگاههای اجرایی اعلام شد مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت صبح و عصر فردا دوشنبه نیز تعطیل خواهد بود.

در این جلسه همچنین استاندار قزوین به عنوان رئیس ستاد مدیریت بحران استان اعلام کرد: با توجه به کولاک شدید در جاده ها، تردد خودروها در تمامی محورهای استان قزوین از ساعت ۱۷ امروز دوشنبه تا زمان بازگشایی کامل ممنوع است.

زاهدی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان هنچنین اظهارداشت: زمان آغاز به کار ادارات استان به جز دستگاههای خدمات رسان فردا دوشنبه ۹ بهمن ماه از ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.