رهبر مخالفان در روسیه بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشییتد پرس، «آلکسی ناوالنی» رهبر مخالفان روسیه به دلیل فراخوان برای تظاهرات سراسری در روسیه بازداشت شد.

ناوالنی پس از دستگیری نیز از هواداران خود خواست تا تظاهرات را ادامه دهند.

وی در حساب توییری خود نوشت: این کار هیچ معنایی ندارد. شما برای من بیرون نیامدید، بلکه برای آینده خودتان آمدید.

ناوالنی به دنبال آن است که مردم روسیه انتخابات ریاست جمهوری آتی روسیه را تحریم کنند.

ناوالنی چند سالی است که به عنوان رقیب و مخالف «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، محسوب می شود.

با این حال نظر سنجی های روسیه نشان از رضایت بیش از ۷۰ درصدی مردم روسیه از عملکرد پوتین، دارد.