به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، بکر بوزداغ معاون نخست‌ وزیر و سخنگوی دولت ترکیه امروز یکشنبه در سخنانی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: تا زمانی که مقامات آمریکا و حامیان چنین طرح‌هایی از اهداف خود منصرف نشده و به برنامه های خود در این زمینه پایان ندهند، ما خود این نقشه هایشان را خنثی خواهیم کرد و این سازماندهی ها را بر هم خواهیم زد. منبج و شرق فرات نیز از اینها (تروریست ها) پاکسازی خواهند شد.

معاون نخست‌ وزیر ترکیه ادامه داد: ترکیه اجازه هرگونه اقدامی که منجر به تهدید امنیت مرزها و جان و مال شهروندان ساکن نقاط مرزی توسط پ‌ک‌ک شود را نخواهد داد و از مبارزه رو در رو با کسانی که پشت این طرح ها هستند نیز ابایی ندارد.



وی بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی ارتش این کشور در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق درباره عملیات جاری موسوم به شاخه زیتون نیز اعلام کرد: هدف این عملیات به دست گرفتن کنترل خاک سوریه نیست؛ زیرا ما چشم‌داشتی به خاک هیچ کشوری نداریم! هدف این عملیات پاکسازی منطقه از تروریسم و ایجاد امنیت است.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از روز شنبه گذشته (۳۰ دی ماه) عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا موسوم به «شاخه زیتون» آغاز کرده است.

این در حالیست که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوائی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.