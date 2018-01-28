مالیات‌ گزاف عامل بیکاری ۱۱۳ تولیدکننده مصنوعات چوبی اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شادمند پیش از ظهر یکشنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: سال گذشته برای ۳۰۰ واحد تولیدی مصنوعات چوبی مجوز صادر شد که ۱۱۳ واحد تولیدی به دلیل مالیات های گزاف، واحدی تولیدی خود را تعطیل کردند.

وی با بیان اینکه در برخی از موارد شاهد دریافت مالیات های ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابری از فعالان این صنف هستیم، گفت: با توجه به اینکه کارگاه های تولید مصنوعات چوبی بزرگ بوده و شاگردان زیادی دارد، ماموران مالیاتی با دیدن این منظره به راحتی مالیات های گزاف برای این واحدهای تولیدی وضع می کنند، در صورتی که باید اوضاع اقتصادی را هم در نظر گرفت که آیا در این وضعیت، درآمدی برای تولیدکننده وجود دارد.

رئیس اتحادیه مصنوعات چوبی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی در بین مردم باعث شده که با قیمت پایین اقدام به ارائه تولیدات خود کنیم، افزود: برای هیچ صنفی به دلیل رکود در بازار امکان پرداخت یک مرحله ای مالیات وجود ندارد و از سوی دیگر هنوز مالیات بسیاری از اصناف قطعی نشده است.

وی با بیان اینکه اتحادیه مصنوعات چوبی اصفهان تدابیر ویژه ای برای رشد فضای کسب و کار در نظر گرفته است و برای جلوگیری از فعالیت دلالان و واسطه ها قرار است همایشی در نهم بهمن ماه برگزار کند، گفت: این همایش برای نخستین بار به منظور آموزش هم صنفی‌ها برگزار می‌شود.

شادمند با انتقاد از اینکه دولت در بحث گرفتن مالیات سلیقه‌ای عمل می کند، گفت: دولت به جای اعمال سختگیرانه و سلیقه ای قانون دریافت مالیات، ابتدا باید واحدهای صنفی را آموزش و سپس نسبت به دریافت مالیات اقدام کند.

وی معضل دیگر این اتحادیه را وجود واحدهای بدون پروانه کسب عنوان کرد و گفت: این واحدها به دلیل نداشتن مجوز کسب و عدم رعایت قوانین صنفی، اتحادیه را در بحث حمایت از مصرف کننده دچار مشکل کرده اند.

رئیس اتحادیه مصنوعات چوبی شهرستان اصفهان افزود: کسب و کار در صنعت چوب بسیار گستره بوده و اصفهان بعد از تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد با این حال بیشتر پروژه های مهم چوب تهران، در دست اصفهانی‌ها است.

وی در خصوص افزایش قیمت مصنوعات چوبی در اصفهان، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه مصنوعات چوبی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد داشته است اما به دلیل رکود بازار قیمت ها بیش از این بالا نرفته است.