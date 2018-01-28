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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۱

مهر خبر می‌دهد:

پروازهای فرودگاه بین ‌المللی امام(ره) برقرار شد

پروازهای فرودگاه بین ‌المللی امام(ره) برقرار شد

پروازهای فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) که از شب گذشته به دلیل بارش شدید برف متوقف شده بود برقرار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروازهای فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) که از شب گذشته و همزمان با بارش شدید برف متوقف شد از دقایقی قبل آماده نشست و برخاست پروازهای ورودی و خروجی شد و پس از بیست ساعت عملیات برف روبی ، اولین پرواز ورودی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) دقایقی قبل به زمین نشست.

بر اساس این گزارش، پس از بارش شدید برف در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) دید افقی به کمتر از ۲۰۰ متر رسید و تمام پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه را متوقف کرد.

از شب گذشته حدود۱۸۰۰ نفر از مسافرانی که پرواز آنها باطل شده و یا با تاخیر مواجه شدند در هتل فرودگاه و نمازخانه اسکان داده شدند.

کد مطلب 4212616

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