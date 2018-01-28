۱۰۰۰ تعاونی فعال در زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دنیایی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل تعاون استان زنجان از وجود چهار هزار و ۳۰۰ تعاونی ثبتشده در استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد تنها هزار تعاونی فعال است.
وی اظهار کرد: طی دولت تدبیر و امید پایش لازم انجام شد تا تعاونیهای فعال در استان مشخص شود که در این راستا تنها هزار تعاونی با به بازرسی های انجامگرفته مشخص شد که این تعداد فعال بوده و در شرف فعال شدن هستند.
معاون اداره کل تعاون استان زنجان به ظرفیتهای بخش تعاون اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود فارغالتحصیلان دانشگاهی و ارزشافزوده در حوزه تعاون استفاده از ظرفیت تعاونیهای دانشبنیان برای توسعه استان بسیار لازم و ضروری است.
دنیایی تصریح کرد: توجه به توسعه تعاونیها باعث توسعه اشتغال میشود که در دولت تدبیر و امید فعال شدن تعاونیها در دستور کار است.
وی با تاکید بر اینکه باید اعتماد به تعاونیها در بخش دولتی نهادینه شود، گفت: این تنها نیاز بخش تعاون است و با نگاههای سنتی نمیتوان بخش تعاون را توسعه داد.
معاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ابراز کرد: بخش تعاون ظرفیتهای بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال در کشور دارد و با کمک این بخش میتوان فرصتهای شغلی پایداری را در کشور ایجاد کرد.
دنیایی یاد آور شد: تعاونیها در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارند بنابراین باید به آنها توجه ویژه شود و لزوم توجه به تقویت تعاونیها مورد تأکید اداره کل است.
نظر شما