اعضای هیات علمی دوازدهمین جشنواره شعر فجر منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، سیدعباس صالحی در احکام جداگانه‌ای، عباس باقری، محمد گودرزی دهریزی، سیدقاسم سیدان ناظمی، محمدعلی مجاهدی، علی‌محمد مؤدب، سیدعلی موسوی گرمارودی، محمدسرور مولایی و قربان ولیئی را به عنوان اعضای هیات علمی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب کرد.

یادآوری می‌شود، پیش از این نیز در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جواد محقق به عنوان دبیر علمی و مهدی قزلی به عنوان دبیر اجرایی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب شده بود.

بر اساس اعلام دبیرخانه، مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین‌المللی جشنواره شعر فجر اسفند ماه برگزار خواهد شد.