  1. استانها
  2. ایلام
۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۳۲

امام جمعه ایلام:

دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای انقلاب است

دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای انقلاب است

ایلام-امام جمعه ایلام گفت: دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی امروز در نشست ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار داشت: دشمنان انقلاب با تبلیغات مسموم خود سعی دارند خدمات ارزنده نظام اسلامی در سال های گذشته را کمرنگ جلوه دهند.

وی دهه فجر را فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای انقلاب دانست و گفت: یکی از نقشه های دشمنان کمرنگ کردن دستاوردهای انقلاب اسلامی و ایجاد ناامیدی و دلسرد کردن مردم از نظام است.

وی اضافه کرد: دو نوع تهدید داریم یکی تهدید خارجی و دیگری تهدید داخلی است، تهدیدات خارجی کارساز نبوده و نیست و نخواهد هم بود.

در نشست ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان سردار صادق حسینی دبیر ستاد و سایر اعضا درباره موضوعاتی چون تمهیدات برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن ، اقدامات دستگاه های مختلف اجرایی برای برگزاری مناسب برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر و همچنین ویژه برنامه های صدا و سیمای مرکز ایلام در زمینه عفاف و حجاب و پوشش ۹۶ درصدی دیجیتال در استان سخن گفتند.

کد مطلب 4212642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها