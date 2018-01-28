رشد واحدهای غیر مجاز مصنوعات چوبی برای فرار مالیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جان نثاری پیش از ظهر یکشنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: از اول سال تاکنون از دو هزار و ۷۲۸ واحد صنفی در اصفهان بازرسی صورت گرفته که از این تعداد دو هزار و ۱۶۸ پرونده تشکیل شده است.

وی بیان داشت: از دو هزار و ۱۶۸ پرونده، یک هزار و ۴۵۷ مورد موفق به دریافت مجوز شده اند.

دبیر اتحادیه مصنوعات چوبی شهرستان اصفهان تصریح کرد: همچنین از یک هزار و ۴۵۷ واحد،‌مجوز ۴۰۸ مورد در دست اقدام است.

وی ادامه داد: همچنین ۱۷۰ واحد از اول امسال تاکنون در اصفهان پلمب شد که از این تعداد ۱۶۵ واحد بازگشایی شده است و همچنان ۵ واحد پلمب است.

جان نثاری در ادامه اعلام کرد: تا پایان امسال نیز ۶۸ واحد تولیدکننده مصنوعات چوبی پلمب می شود.

وی گفت: ۲۱۰ شکایت را نیز تاکنون در کمیسیون های مربوطه مورد بررسی قرار دادیم.

دبیر اتحادیه مصنوعات چوبی شهرستان اصفهان ادامه داد: بیشترین دلیل پلمب‌ها شامل واحدهای غیر مجازی است که به دلیل فرار مالیاتی اقدام به دریافت مجوز نکردند.

تعطیلی ۴۰ درصد واحدهای مصنوعات چوبی در اصفهان

نایب رئیس اول اتحادیه مصنوعات چوبی اصفهان نیز در ادامه این جلسه گفت: ۴۰ درصد واحدهای تولیدی مصنوعات چوبی در اصفهان به دلیل معضلات اقتصادی به تعطیلی کشیده شد.

اصغر گلشن با اشاره به اینکه وجود افراد غیر متخصص در حرفه مصنوعات چوبی در بسیاری از موارد سبب آسیب‌های جبران ناپذیری شده است، گفت: در همین راستا در برخی موارد شاهد سقوط کابیت به دلیل کار غیر حرفه‌ای بودیم که به شکایات مردمی منجر شده است.

وی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته صنعت ساختمان کشور دچار رکود شده است، اظهار کرد: متاسفانه شرایط به گونه ای شده که مردم پول زیادی در دستشان نیست و نمی توانند ساخت و ساز انجام دهند.

گلشن افزود: نگاهی به پروانه های ساخت و ساز شهرداری نشان می دهد که با وجود سیاست های تشویقی این نهاد صدور مجوز ساخت و ساز به یک سوم نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: به دلیل رکود ساختمان، بیشتر کسب و کارها و همچنین صنعت چوب در کشور دچار رکود شده و امروز شاهد تعطیلی ۴۰ درصد از کارگاه های چوب در اصفهان هستیم.

نایب رییس اول اتحادیه مصنوعات چوبی اصفهان افزود: بسیاری از کارگاه های چوب به صورت زیرزمینی و بدون مجوز کار می کنند که فرارهای مالیاتی مربوط به آنهاست با این حال بازرسی اتحادیه پیگیر این موضوع است.

وی همچنین به نصاب های سیار در صنعت چوب اشاره کرد و گفت: متاسفانه این نصاب ها با چاپ بروشور مردم را گمراه می کنند و با قیمت های غیرواقعی فرار مالیاتی بالا دارند همچنین این نصاب ها به دلیل عدم پرداخت مالیات، آب و برق، اجاره مغازه و نداشتن بیمه، نرخ هایی پایین تر از قیمت مصوب اتحادیه ارائه می دهند که این معضل بزرگی برای واحدهای دارای مجوز شده که در نهایت منجر به تعطیلی و بیکاری آنها شده است.

گلشن افزود: اتحادیه در راهکاری دیگر به دنبال این است که نصاب های سیار زیر نظر واحدهای دارای مجوز و قانون مند فعالیت کنند.

وی بیان داشت: اتحادیه برای مقابله با واحدهای غیر مجاز جلساتی با سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار کرده تا برای کارهای چوبی ساختمان ها از افراد دارای مجوز کسب از اتحادیه استفاده کنند.