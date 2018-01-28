هدف از نظارت، یافتن سلامت و حرکت به سمت رشد و تعالی در ناجا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجرد با تعریف کاملی از مفهوم نظارت و بازرسی، اظهار داشت: هدف نظارت یافتن سلامت و رشد و تعالی است، یعنی هم رشد سازمانی و هم رشد فردی.

وی با اشاره به چهار مولفه مهم در رسیدن به اهداف، گفت: علم، انگیزه(ایمان)، عزم و توکل، چهار مولفه ای است که می توان با آنها حرکت کرد و به اهداف رسید و در صورتی که هر یک از این چهار مولفه نباشد، حرکت انجام نشده یا اگر حرکتی باشد، ناقص است.

سردار مجرد، عنوان داشت: اگر آموزش بدون انگیزه یا ایمان باشد، حرکت ناقص است و عمل بدون ایمان، کاری از پیش نمی برد.

رئیس بازرسی ناجا، تصریح کرد: اهداف کلی نظارت و بازرسی نیز رسیدن به چهار مولفه مذکور است و ناظران به عنوان نگهبانان و دیده بانان، باید اطلاعات درست و دقیق به مدیران ارایه دهند تا به اهداف سازمانی برسیم.

وی با تاکید بر فتوای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص اهمیت بازرسی، گفت: چشم پوشی از معایب و ارایه گزارش غیرواقع، جایز نیست و ناظران باید در بازرسی های خود این مساله را مد نظر قرار دهند.

سردار مجرد، چاپلوسی و تملق در امر بازرسی را نیز امری نکوهیده برشمرد و افزود: در نظارت باید به دنبال مقایسه بایدها با هست ها، مطلوب ها با موجودها و پیش بینی ها با عملکردها باشیم.

رئیس بازرسی ناجا، با تاکید بر خودکنترلی و نظارت درونی، از سوی تک تک افراد سازمان، تصریح کرد: اولین تعهد انسان، تعهد به خود است، محاسبه نفس امری مهم است و یکی از اهداف نظارت این است که به سمت خودکنترلی حرکت کنیم.

وی در پایان به رضایتمندی شهروندان از عملکرد پلیس پایتخت در تثبیت نظم و آرامش در بخش های مختلف شهر تهران، اشاره کرد و عنوان داشت: در بررسی های میدانی و اسنادی شاهد ارزیابی مثبت از عملکرد پلیس پایتخت هستیم و این مساله نشان از آن دارد که آرامش در شهر تهران برقرار است و حرکت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به سمت رشد و تعالی است.