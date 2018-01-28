جشنواره های قرآنی زمینه نشاط دینی و ارتقای معنوی را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صفر قربانپور ظهر یکشنبه در نشست ستاد استانی پنجمین جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و فاطمی(س) استان مرکزی در اراک اظهار داشت: جشنواره گل های محمدی(ص) و فاطمی(س) دارای دو وجه مجزا اعم از محتوایی قرآنی در رشته های گوناگون ازجمله مفاهیم، حفظ، نماز و سایر رشته های قابل توجه قرآنی و در کنار این موارد کلاس های مقابله با آسیب های اجتماعی و در وجه دیگر رشته های هنری است که با یکدیگر تلفیق شده اند.

وی افزود: فرصت این جشنواره استمراری بوده و اهداف خود را دنبال می کند اما این مساله به معنای محدودیت مسابقات قرآنی نیست و خوشبختانه در این جشنواره بدون درنظر گرفتن متقاضیان شهرهای اراک، ساوه و زرندیه، بیش از هفت هزار و ۷۰۰ متقاضی شرکت کرده اند و باتوجه به این تعداد از متقاضی، می توانیم به نشاط اجتماعی و دینی در جامعه پی ببریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: هم افزایی از دیگر ویژگی های این جشنواره است که براین اساس دستگاه ها به همکاری با یکدیگر پرداخته اند و اجرای این جشنواره هیچ منافاتی با سایر برنامه های قرآنی دستگاه های اجرایی ندارد.

قربانپور تصریح کرد: اتکای این جشنواره به بدنه مردمی است که به این خاطر تاکید داریم در تمام شهر و روستاها تمامی قرآن آموزان دارای رده سنی های تعیین شده در این جشنواره شرکت داشته باشند و وجود مراکز قرآنی در شهرستان های آنها و یا عدم وجود هر محفل قرآنی در محل زندگی آنها نباید مانع از شرکت این افراد در جشنواره شود.

وی ادامه داد: مدیران استان مرکزی در این همایش مساعدت کننده، هماهنگ کننده، رفیق اجرایی و همراه برنامه هستند، زیرا این همایش به انواع همفکری ها نیازمند است و این خصیصه ویژه ای است که نظارت، پشتیبانی، حمایت و هدایت توسط برنامه ریزان دستگاهی در قالب خادمان قرآنی به انجام برسد و در این زمینه همه دستگاه ها خادمان قرآن محسوب می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی عنوان کرد: تلاش داریم که بتوانیم برای پنجمین بار این جشنواره را در استان مرکزی به بهترین نحو ممکن به مرحله اجرا برسانیم، همچنین در این راستا جلساتی با حضور نمایندگان مردم در مجلس و رئیس فراکسیون قرآنی کشور برگزار کرده ایم و به دنبال این جلسات حمایت های لازم از سوی دارالقرآن کشور به انجام رسیده است.

قربانپور بیان کرد: هیچگونه پیش بینی بودجه ای برای دستگاه ها در این زمینه نشده، اما این انتظار را داریم که دستگاه ها مساعدت لازم را داشته باشند تا با نهایت همکاری بتوانیم این همایش را برگزار کنیم.