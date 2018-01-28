به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، وزارت دفاع عراق اعلام کرد که ۱۴۰ هزار خانواده آواره عراقی به خانه و کاشانه خود در استان صلاح الدین بازگشته‌اند.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرده است: تعداد خانواده هایی که به شهر تکریت در صلاح الدین بازگشته اند به ۴۴ هزار خانواده می رسد.

وزارت دفاع عراق تأکید کرده است: در شهر بیجی نیز ۵۷ هزار خانواده به خانه و کاشانه خود بازگشته اند.

این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود ۴۲۰ خانواده عراقی به منطقه محل زندگی خود در «ینکجه» در توزخورماتو واقع در صلاح الدین بازگشته اند. ۱۵۰۰ خانواده از این منطقه آواره شده بودند.