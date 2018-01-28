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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۸

شهردار پاریس:

چراغ‌های برج ایفل به احترام قربانیان حمله تروریستی کابل خاموش شد

چراغ‌های برج ایفل به احترام قربانیان حمله تروریستی کابل خاموش شد

شهردار پاریس در پیامی از خاموشی چراغ‌های برج ایفل به احترام قربانیان حمله تروریستی کابل پایتخت افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آن هیدالگو» (Anne Hidalgo) شهردار پاریس اعلام کرد که چراغ‌ های برج ایفل به احترام قربانیان حمله تروریستی در کابل پایتخت افغانستان در خاموشی فرو رفتند.

وی در پیامی توئیتری در این خصوص نوشت: پاریس و مردم این شهر در کنار مردم افغانستان که بار دیگر هدف حمله تروریستی وحشیانه قرار گرفته اند قرار دارد.

لازم به ذکر است صبح روز گذشته انفجار انتحاری در چهار راه «صدارت» واقع در شهر کابل منجر به کشته شدن ۱۰۳ نفر و زخمی شدن ۲۳۵ فرد دیگر شد.

طالبان پیشتر در بیانیه ای مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

کد مطلب 4212662

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