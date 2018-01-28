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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام در مجلس:

نیروهای بومی در پروژه های بزرگ استان ایلام به کار گرفته نمی شوند

نیروهای بومی در پروژه های بزرگ استان ایلام به کار گرفته نمی شوند

ایلام-رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام در مجلس گفت: نیروهای بومی در پروژه های بزرگ استان ایلام به کار گرفته نمی شوند.

شادمهر کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر  از نادیده گرفتن قانون بکارگیری افراد بومی در شرکت های تابعه وزارت نفت و نیرو به وسیله دستگاه های اجرایی انتقاد کرد.

وی همچنین به مشکل فراگیر شدن پدیده ریزگردها در استان و لزوم توجه مسئولان به این امر پرداخت.

وی اضافه کرد: با این که در ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده که دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی باید اولویت خود را در پروژه ها و پیمانکاری ها به نیروهای بومی دهند، از کارگران، رانندگان و نگهبان، سرایدار، مهندس و پیمانکاران بومی در استان ایلام علی الخصوص در شهرستان های دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره در پروژه ان. جی. ال ۳۱۰۰ ، در طرح های آب و خاک و کشاورزی استفاده نمی شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان در ادامه گفت: مردم رنج دیده استان ایلام سال های گذشته در هوای گرد و خاک زندگی کردند و فریادشان به جایی نرسید، با این وجود چرا گزارش گرد و غبار نفس گیر در شهرستان های استان به گوش مسئولان نمی رسد.

کد مطلب 4212664

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