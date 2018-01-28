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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۷

معاون استانداری ایلام:

پرستاران بار اصلی حوزه بهداشت و درمان را بر دوش می کشند

پرستاران بار اصلی حوزه بهداشت و درمان را بر دوش می کشند

ایلام-معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام گفت: پرستاران بار اصلی حوزه بهداشت و درمان را بر دوش می کشند.

به گزارش خبرنگار مهر،  محمد نوذری امروز در مراسم تقدیر از پرستاران ایلام اظهار داشت: پرستاران به عنوان  مجاهدان خاموش هستند که بار اصلی حوزه بهداشت و درمان بر روی دوش آنها است.

وی همچنین با اشاره به نقش طرح تحول سلامت در توسعه کمی و کیفی بهداشت و درمان در استان، گفت: این روزها دغدغه اصلی مسئولان استان رفع مشکلات پرستاران به ویژه پرداخت مطالبات آنان است.

عبدالنور کرد جمشیدی قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در این مراسم نیز گفت: تا پایان دی ماه بخش عمده ای از مطالبات پرستاران پرداخت می شود.

حجت الاسلام هاشمی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی هم به بررسی جایگاه شغل پرستاران در دین اسلام پرداخت.

امروز در گرامیداشت روز پرستار از ۱۰۰ نفر از پرستاران و کادر نمونه بیمارستان های استان تقدیر شد.

کد مطلب 4212670

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