عراق در نشست گفتگوی ملی سوریه شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «حیدر منصور هادی» سفیر عراق در روسیه اظهار داشت که عراق در کنگره ملی سوریه در سوچی شرکت خواهد کرد.

منصور هادی گفت: ما از کنفرانس سوچی حمایت می کنیم. برای وزارت امور خارجه ما دعوت نامه فرستاده شده است. بنابراین ما می توانیم در این نشست شرکت کنیم.

وی افزود: این کنفرانس تاثیر مثبتی خواهد داشت و سعی میکند تا همه این احزاب مختلف، چه مخالفان و چه دولت، نزدیکتر، تلاش کنند و محیطی سالم برای آنها ایجاد کنند تا بتوانند با یکدیگر همکاری کنند. بنابراین امیدواریم شاهد صلح باشیم.

هادی ادامه داد که ما مخالف خشونت هایی که در سوریه صورت گرفت، از جمله کشتار غیرنظامیان، کشتن کودکان، کشتن زنان بودیم. و همچنین از تمام ابتکارات روسیه در این زمینه حمایت کردیم.

وی با اشاره به اوضاع عراق گفت: ما نیز مشکلات خود را در عراق داشتیم، و مجبور بودیم با القاعده، داعش و همه این سازمان های تروریستی در عراق مبارزه کنیم و متاسفانه بعضی از آنها با حمایت خاصی از خارج از عراق آمده بودند. و این مسائل اوضاع عراق را پیچیده کرد.

این دیپلمات عراقی ضمن یادآور شدن مرز مشترک سوریه و عراق گفت: ما اکنون به یک اوضاع امن در سوریه نیاز داریم، زیرا امنیت در سوریه به حفظ امنیت در عراق کمک خواهد کرد. هر گونه بی ثباتی در سوریه، تشدید خشونت ها، وجود گروه های تروریستی، از جمله جبهه النصره، داعش یا هر سازمان دیگری که در سوریه فعالیت می کند، همیشه برای ما تهدیدی ایجاد می کند.