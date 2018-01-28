به گزارش خبرنگار مهر، رامین طباطبایی که دو هفته پیش در انتخابات فدراسیون بسکتبال با کسب اکثریت آراء به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون معرفی شد، طی روزهای گذشته تغییرات موردنظر خود در بدنه فدراسیون را آغاز کرد.

معرفی مسعود قاسمی به عنوان مدیر جدید تیم های ملی جزو اولین اقداماتی بود که توسط طباطبایی انجام شد و بر این اساس مقرر شد تا قاسمی از این پس به جای مهران سررشته و به عنوان سرپرست تیم ملی، این تیم را در اعزام ها همراهی کند.

همچنین معرفی منصور اردستانی به جای کرمانشاهی به عنوان مسئول جدید کمیته انضباطی از دیگر تغییرات فدراسیون بسکتبال بود ضمن اینکه تغییر دیگر، انتخاب ورژ آبکاریان به عنوان مسئول کمیته مسابقات و داوران بود. این در حالی است که پیش از این مسئولیت این دو کمیته به ترتیب در اختیار نادر باقری و امیرحسین واحدپور قرار داشت.

اعمال تغییرات در فدراسیون بسکتبال بهانه ای بود برای گفتگوی خبرنگار مهر با رامین طباطبایی و مطرح کردن اینکه تغییرات فدراسیون بسکتبال تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا به تغییرات بزرگتر مثل معرفی دبیر جدید هم منتهی خواهد شد؟ و همچنین پرسش های پیرامون تیم ملی بسکتبال در آستانه حضور در مرحله دوم انتخابی جام جهانی بسکتبال.

نمی خواهم نام و فردی را از بسکتبال حذف کنم

رامین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به اینکه تغییرات فدراسیون بسکتبال تا کجا ادامه خواهد داشت، گفت: البته شخصا نمی خواهم اقدام حذفی در فدراسیون داشته باشم. در رابطه با کمیته داوران و مسابقات و تغییراتی که در این دو کمیته ایجاد شده است، باید توضیحاتی بدهم. از آنجایی که این دو کمیته تقریبا در یک زمینه باید فعالیت می کردند، تصمیم گرفتیم یک مسئول برای آنها داشته باشیم اما همزمان دپارتمان های مسابقات و داوری هم تشکیل دهیم.

نیاز به تغییر باشد، اعمال می کنیم

وی ادامه داد: بر همین اساس آبکاریان را به عنوان سرپرست کمیته مسابقات و داوران معرفی کردیم اما از باقری و واحدپور که پیش از این مسئولیت این دو کمیته را برعهده داشتند دعوت کردیم تا در قالب دپارتمان های تشکیل شده مسابقات و داوران با ما همکاری کنند اما خودشان تمایلی به این قضیه نداشتند.

طباطبایی با تاکید دوباره بر اینکه قصدش حذف افراد از فدراسیون بسکتبال نیست، در مورد اینکه امکان دارد در پست های بالاتر مثل دبیر فدراسیون هم تغییری ایجاد شود، گفت: من راجع به فرد صحبت نمی کنم، در فدراسیون یک سیستم ارزشیابی گذاشته ایم که عملکرد افراد را در گذشته و حال مورد بررسی قرار می دهد. هر کجا احساس کنیم نیاز به تغییر لازم است، آن را اعمال می کنیم.

ملاک ملی پوش شدن، «سن و سال» نیست

وی در ادامه در رابطه با تیم ملی بسکتبال که در آستانه حضور در مرحله دوم رقابت های انتخابی جام جهانی قرار دارد و اینکه گفته می شود صمد نیکخواه بهرامی جزو بازیکنان حاضر در این مرحله خواهد بود نیز توضیح داد و گفت: در مجموع ملاک ما توانایی و عملکرد بازیکنان است نه سن و سال آنها. ویژگی هایی مانند داشتن توانایی حضور در میادین ملی و عملکرد رضایت بخش در این سطح جز به ملاک های موردنظر برای دعوت به اردوی تیم ملی به حساب می آید و هر بازیکنی با هر سن و سالی این ویژگی ها را داشته باشد می تواند در فهرست اردونشینان و ملی پوشان قرار بگیرد.

هیچ دخالتی در انتخاب ملی پوشان نخواهم داشت

طباطبایی همچنین با تاکید بر اینکه دیگر ملاک مهم، اعضای کادر فنی و نظر آنهاست، خاطرنشان کرد: این اعضای کادر فنی هستند که باید تشخیص دهند از چه مهره هایی در ترکیب تیم ملی استفاده کنند. به عنوان رئیس فدراسیون هیچ گونه دخالتی در تصمیم گیری های مربوط به انتخاب بازیکنان تیم ملی نخواهم داشت، تنها نظر اعضای کادر فنی مهم است و اینکه آنها بر حسب شرایط و توانایی و عملکرد بازیکنان، تصمیم لازم در مورد انتخاب بازیکنان را بگیرند.

حضور صمد در فهرست ٢٤ نفره بازیکنان تیم ملی

وی در پاسخ به این پرسش که «صمد نیکخواه بهرامی دو سال از ترکیب تیم ملی دور بود چه شد که مجدد به فهرست بازیکنان اضافه شده است؟»، گفت: طبق قانون و برای هر رویداد دو برابر ظرفیت در فهرست اولیه، بازیکن معرفی می‌شود. بر همین اساس چند ماه پیش فهرست ۲۴ نفره تیم ملی برای مرحله دوم انتخابی جام جهانی معرفی شد که صمد نیکخواه بهرامی هم در آن فهرست قرار داشت. وقتی من به فدراسیون آمدم به من گفتند که چنین برنامه ای اجرا شده است من هم اعلام کردم انتخاب و تصمیم گیری با کادر فنی است به هر حال صمد نیکخواه بهرامی جزو بازیکنان بزرگ است. قبلا کاپیتان تیم ملی بوده و جزو بهترینهاست. همانطور که گفتم به عنوان رئیس فدراسیون هیچ دخالتی در این گونه موارد نخواهم داشت و هر تصمیمی از طرف کادر فنی و شخص سرمربی گرفته شود تابع آن خواهم بود.

حدادی تیم ملی بسکتبال را فراموش نمی کند

«حامد حدادی برای مرحله اول انتخابی جام جهانی به اردو دعوت شد به تهران هم آمد اما تیم ملی را در اعزام همراهی نکرد اما ظاهرا قرار است در مرحله دوم مسابقات حضور داشته باشد. در مجموع چه برنامه ای دارید برای اینکه بازیکنان حضور ثابت در ترکیب تیم ملی داشته باشند؟»، طباطبایی در پاسخ به این پرسش گفت: حدادی بازیکن بزرگی است که از تجربه بازی در ان بی ای برخوردار است. باید بررسی شود چگونه این بازیکنان و توانایی آنها را حفظ کرد.

وی گفت: برای حامد حدادی احترام زیادی قائلم هستم حتی به خاطر دارم که حد فاصل سالهای ۸۱ تا ۸۳ که من هم در پیکان بودم با تعصب و عرق ملی برای این تیم بازی می کرد. اطمینان دارم حدادی هیچ وقت تیم ملی را فراموش نخواهد کرد و ما هم باید شرایطی را فراهم کنیم که چنین بازیکنانی بتوانند به راحتی در کنار تیم ملی باشند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال تغییر می کند؟

طباطبایی همچنین در رابطه با کادر فنی تیم ملی بسکتبال و اینکه «آیا در مرحله دوم انتخابی جام جهانی هم مهران حاتمی هدایت تیم ملی را برعهده خواهد داشت؟»، گفت: این موضوع هم باید آسیب شناسی شودسپس در مورد آن بر اساس نقاط ضعف و قوت مشخص شده تصمیم بگیریم که سرمربی قبل ابقا شود یا انتخاب دیگری داشته باشیم. انجام بررسی های لازم در این زمینه توسط کمیته فنی انجام می‌شود. فعلا نمی توانم پاسخ دقیقی در این رابط بدهم. آنچه مسلم است دیدارهای پیش رو برابر قزاقستان و عراق حساسیت زیادی برای ما دارد و باید شرایطی مهیا شود تا تیم ملی با بهترین برنامه در این دیدارها حاضر شود.

تشکیل کمیته فنی و معرفی اعضای آن به زودی

«کمیته فنی که قرار است در مورد بررسی عملکرد کادر فنی و خیلی از اعضای فدراسیون تصمیم گیری کند شامل چه کسانی است؟»، طباطبایی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: ترکیب این کمیته را هم به زودی مشخص می کنیم تا بر اساس آن دیگر برنامه های مورد نظر را در دستور کار قرار دهیم. قطعا از مربیان بنام و ملی پوشان قدیمی که در بخش مربیگری شهرت دارند برای ترکیب استفاده خواهیم کرد و همچنین از پیشکسوتان و کلا افرادی که علم لازم را دارا هستند.

بررسی لازم برای جذب مربی خارجی

طباطبایی در مورد اینکه آیا در مجموع جذب مربی خارجی در برنامه فدراسیون قرار دارد؟، گفت: برای امسال که این برنامه را نداریم و قطعا با مربی داخلی در مسابقات شرکت می کنیم. سال بعد هم شرایط را بررسی می کنیم و براساس ارزیابی عملکرد کادر فنی، موقعیت تیم ملی، بودجه و گزینه های مطرح تصمیم گیری می کنیم.