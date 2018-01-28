به گزارش خبرنگار مهر، رضا مولایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی استان زنجان در محل شورای اسلامی استان زنجان، با تاکید بر لزوم اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام در استان، خواستار تسریع در اجرا و یا واگذاری این پروژه‌ها در جهت ایجاد اعتماد و امید در جامعه شد و با بیان اینکه مردم در برابر قانون یکسان هستند، ابراز کرد: نباید در اعمال قانون در حوزه ساخت و ساز و ... تبعیضی روا شود.

وی تصریح کرد: در راستای پیشگیری از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در استان پیشنهاد می‌کنم سالن‌های چند منظوره بحران که در اغلب مواقع بلااستفاده رها می‌شوند برای انجام امور فرهنگی مهیا شوند.

ملایی، رونق گردشگری با ایجاد بسترهای لازم تفریحی متناسب با اقلیم استان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه پیش از این سرمایه‌گذاری‌ها در استان به سمت مجتمع‌های تجاری پیش می‌رفت که فضاهای بلااستفاده در پی داشته امیدواریم فضاهای سرپوشیده تفریحی خدماتی برای رونق گردشگری در استان تأسیس شود.

وی، توجه بیشتر به روستاها را در جهت ماندگاری روستاییان مهم خواند و متذکر شد: به منظور رونق اشتغال روستایی و ارائه تسهیلات سامانه «کارا» راه‌اندازی شده اما ثبت‌نام در این پرتال نیازمند آگاهی از نحوه ارائه طرح توجیهی کسب و کار است، لذا این نگرانی پیش می‌آید که روستاییان به دلیل عدم اشرافیت به نگارش طرح‌های توجیهی از قافله دریافت اعتبارات عقب بمانند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان نیز با بیان اینکه شوراهای فرداست ظرفیت عظیمی در تسهیل‌گری امور هستند، گفت: نظارت و تسهیل‌گری برای اصلاح فرایندها به دور از حب و بغض‌ها از مزایای شوراهای فرادست است.

مهران سلطانی خاطرنشان کرد: شوراهای فرادست به دلیل اینکه مستقیماً با مردم درگیر نیستند فرصت نظارت و سیاست‌گذاری فارغ از تهدیدها و حواشی رادارند.

وی ابراز کرد: متأسفانه سخن گفتن از درآمد پایدار شهری تبدیل به کلیشه‌ای شده است که باید برای عملیاتی کردن آن عزم جدی داشت.