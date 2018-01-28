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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۴۸

وضعیت برفی در محور اردبیل - آستارا محدوده گردنه حیران

وضعیت برفی در محور اردبیل - آستارا محدوده گردنه حیران

اردبیل - بارش برف و کولاک طی دو روز گذشته تردد در محورهای موصلاتی استان اردبیل را با مشکل مواجه کرده است.

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به گزارش خبرگزاری مهر، بارش های سنگین برف که از روز جمعه شروع شده بود، رانندگان و مسافران را در جاده های این استان غافلگیر کرد.

این وضعیت جوی در مناطق کوهستانی و برفگیر از شرایط سخت تری برخوردار بود و موجب شد برخی از رانندگان و مسافران در برف و کولاک گیر کنند.

در این خصوص حضور نیروهای پلیس و امدادرسانی پررنگ و تاثیرگذار بود و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شد.

پلیس راه استان اردبیل ضمن اعلام باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی این استان، بر لزوم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی بویژه اصول ایمنی تاکید کرده است.

کد مطلب 4212690
محمد میرزایی ناطق

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