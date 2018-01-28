به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی در حاشیه بازدید از سایت برف روبی شهرداری تهران افزود: با توجه به پیش بینی قبلی هواشناسی ما از عصر روز شنبه برای مقابله با آثار ناشی از بارش برف آمادگی داشته و از ساعت شش عصر دیشب در تمامی سطح شهر تهران حضور داشتیم؛ از این رو با آغاز بارش برف تمامی نیروهای شهرداری در مناطق مختلف حضور داشتند و به هیچ عنوان غافلگیری نبود.

وی ادامه دادک اولین آمادگی شهرداری تهران درباره گرمخانه ها و محل های اسکان کارتن خواب ها و افراد بی خانمان بود؛ بر این اساس در طول شب گذشته تعداد زیادی از خودروهای شهرداری در شهر می چرخیدند تا کارتن خواب ها و بی خانمان ها را به گرمخانه ها ارجاع دهند.

شهردار تهران تاکید کرد: بعضی از خطوط مترو همانند خط تهران – کرج تا ساعت سه بامداد فعال بودند و جمعی از شهروندان تهرانی که وسیله نقلیه از ایستگاه مترو به منازل پیدا نکردند، در همان ایستگاه ها اسکان داده شدند.

نجفی گفت: از ساعت هشت و سی دقیقه شب و با شروع برف در اکثر مناطق، همکاران ما در شهرداری در سطح خیابان ها توزیع شدند و از همان زمان تا کنون عده ای از همکاران هنوز شیفت خود را عوض نکرده اند.

وی اضافه کرد: معابر به سه گروه معابر اصلی، درجه دو و درجه سه برای برف روبی تقسیم کردیم. مشخص بود که اولویت را به معابر اصلی دادیم؛ امروز صبح هم شهروندان اذعان داشتند که تمامی معابر و به خصوص معابر اصلی، باز بود. البته در بعضی نقاط ممکن بود به علت سقوط درخت نیم ساعت ترافیک ایجاد شده باشد و یا به خاطر لیز خوردن برخی خودروها، معبری بسته شود که به سرعت این معابر بازگشایی شده است.

نجفی افزود: از صبح امروز به مناطق ۱۹ و ۲۰برای کمک به باز کردن بزرگراه تهران – قم و مناطق ۲۱ و ۲۲ برای کمک به باز کردن بزرگراه تهران - کرج دستور دادیم تا امکانات اضافی خود را به آن سمت ببرند؛ بر این اساس مقداری از مرز و حریم شهر تهران خارج شدیم تا به راهداری کمک کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تعطیلی مدارس و عقب افتادن ساعت شروع کار ادارات کمک خیلی خوبی کرد و امشب نیز شهروندان و شهرداری باید خیلی مراقبت کنند؛ چرا که برودت هوا خیلی زیاد خواهد شد و پیش بینی می شود هوای تهران به منهای هشت درجه سانتیگراد برسد. از این رو بخش عمده ای از زمین های سطح خیابان و به خصوص پیاده راه ها یخ خواهد بست و فردا روز سختی از نظر حمل و نقل و جا به جایی شهروندان خواهد بود.

شهردار تهران گفت: بعضی ها گفتند شهرداری غافل گیر شد اما به هیچ عنوان اینگونه نبود؛ بلکه شهرداری قبل از بارش این نزولات آسمانی کاملا آمادگی داشت. بعضی از راه ها در ابتدای بارش بند آمده بودند که آن هم عمدتا به خاطر شیب زیاد خیابان ها و لیز خوردن خودروها بود؛ بر این اساس راه بندان هایی ایجاد شده بود و کاری نبود که از عهده شهرداری برآید. شهرداری تهران نیز در هر نقطه ای که خبر راه بندان رسیده بود، بلافاصله اکیپ مخصوصی را علاوه بر گروهی که کار آن ها باز کردن معابر بود، به منطقه اعزام کرد.