تشکیل کمیته های یازده گانه ستاد دهه فجر در هرسین

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین با دستور کار هماهنگی جهت برگزاری برنامه های دهه فجر و راهپیمایی 22 بهمن تشکیل جلسه داد.

این جلسه با حضور امام جمعه، فرماندار و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان هرسین در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در آغاز این جلسه امیر شاه آبادی فرماندار شهرستان هرسین ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر طی سخنانی اظهار داشت: معجزات حضرت امام خمینی ( ره) و انقلابیون و ظلم های رژیم منحوس پهلوی را باید برای نسل های جدید انقلاب بصورت هدفمند و موثر تشریح و تبیین کنیم.

شاه آبادی در ادامه سخنانش از تشکیل کمیته های یازده گانه جهت برگزاری برنامه های این دهه خبر داد و عنوان کرد: راهپیمایی 22 بهمن سالجاری رأس ساعت 10 صبح از محل میدان آزادی به طرف مسجد حضرت آیت‌الله حجتی (ره) برگزار خواهد شد.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام دکتر محمد حسین اجرایی امام جمعه شهر هرسین با تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر از جمهوری اسلامی بعنوان نزدیک ترین نظام و ساختار به اهل بیت و قرآن یاد کرد .

امام جمعه هرسین اظهار داشت : به منظور شناخت هر چه بیشتر نسل های جدید از انقلاب باید به گونه ای عمل شود که این نسل ها محتوای انقلاب را درک کنند.